Gehrden

Die Bündnisgrünen sind nicht damit einverstanden, wie in Gehrden mit den Bedürfnissen und Wünschen der Jugendlichen umgegangen wird. „Sie werden hinten angestellt“, kritisiert Heinz Strassmann, Vorsitzender der Grünen-Ratsfraktion. Er fordert, dass sich die politischen Vertreter mehr für Kinder und Jugendliche einsetzen. Dazu gehöre auch, dass ein Gesamtkonzept für die Jugendarbeit erarbeitet werde.

„Jugendpflege hat kaum noch einen eigenen Bereich“

Vor allem die Situation im Jugendpavillon (Jupa) gefällt den Grünen gar nicht. „Es ist für die Zwecke der Jugendlichen gebaut worden“, erinnert Strassmann. Inzwischen werde die Freizeiteinrichtung allerdings zweckentfremdet. 2011 sei von einem Tag auf den anderen die Calenberger Musikschule eingezogen, darüber hinaus muss sich die Jugendpflege das Jugendpavillon seit geraumer Zeit mit der Oberschule teilen. „Die Jugendpflege hat kaum noch einen eigenen Bereich“, moniert Strassmann. Zwar sei auch wichtig, dass die Oberschule den Bereich nutzt, aber für den Grünen steht fest: „Chef im Haus muss die Jugendpflege sein.“ Darüber hinaus müsse der Pavillon modernisiert werden. „Dazu gehört eine angemessene Ausstattung, neues Mobiliar und Maßnahmen, um die Akustik zu verbessern“, so Strassmann.

Wie teuer wird der neue Vorplatz?

Ein weiterer Kritikpunkt ist das aktuelle Verfahren für die Umgestaltung des Vorplatzes. Das Jugendparlament hatte gefordert den Aufenthaltsbereich vor dem Jugendpavillon attraktiver zu gestalten und auch einen Entwurf vorgelegt. „Doch egal, wen ich frage: Ich erhalte keine Kostenschätzung“, sagt Strassmann verwundert. Die Grünen hatten den Antrag der Jugendlichen unterstützt und eine schnelle Umgestaltung des Platzes verlangt.

Deshalb fordern die Grünen, dass ein festes Budget für die Jugendarbeit eingerichtet sowie in neues Mobiliar und in eine Tribüne im Jugendpavillon investiert werde. Außerdem soll eine Outdoor-Anlage für Jugendliche angelegt und der Vorplatz am Jugendpavillon erneuert werden.

Auch Helmut Meffert, Vorsitzender des Fördervereins Jupa & Friends, weist auf die Bedeutung des Jugendpavillons für die Jugendarbeit hin. Bei der Planung sei 1997 insbesondere auf Rückzugsmöglichkeiten, kleinere Gruppenräume und die Anforderungen an außerschulische, freie Jugendarbeit geachtet worden, erinnert der ehemalige SPD-Ratsherr.

Möglichkeiten der Jugendpflege eingeschränkt

Dieser Zustand habe sich aber 2011 grundlegend geändert. Um der Oberschule aus einer räumlichen Notlage zu helfen, wurden Flächen des Jugendpavillons auf Beschluss von Rat und Verwaltung für die schulische Arbeit der neuen Oberschule umgewidmet. „Die Nutzungsmöglichkeiten für die Jugendpflege wurden im Gegenzug eingeschränkt“, so Meffert. In diesem Zusammenhang wurden auch noch die Räume im Vereinstrakt am Jupa zugunsten der Musikschule aufgegeben. Vor vier Jahren sei zudem ein Hausaufgabenprojekt in den Jugendpavillon verlegt worden. „Der Jupa musste als Notlösung für die fehlende Entwicklung eines Ganztagsschulkonzeptes herhalten, das über Jahre verzögert wurde“, kritisiert Meffert. So sei die Jugendpflege nach und nach zu einer Randerscheinung im eigenen Haus geworden.

„Bei allem Verständnis für die räumliche Notlage der Oberschule ist doch festzustellen, dass die Mitnutzung des Jupa durch die Oberschule von Anfang an ein Provisorium war, das schon viel zu lange existiert“, sagt Meffert. In diesem Zusammenhang werde gern aus dem kommunalpolitischen Raum auf die Pflichtaufgabe Schule und die freiwillige Aufgabe Jugendpflege hingewiesen. „Die Jugendpflege und deren Ausstattung ist aber ebenso eine Pflichtaufgabe der Kommune“, meint Meffert.

Natürlich seien auch eine Musikschule oder das Hausaufgabenprojekt als Einrichtungen zum Wohl der Kinder und Jugendlichen wünschenswert – aber nicht zulasten der kommunalen Jugendpflege. „Wer möchte, dass diese Einrichtungen in Gehrden existieren, sollte auch den Raum zur Verfügung stellen, ohne dabei andere kommunale Einrichtungen einzuschränken“, fordert Meffert. Aus seiner Sicht sei es an der Zeit, bestehende Konzepte zu überdenken und die Bedürfnisse der Jugendarbeit stärker zu gewichten.

Von Dirk Wirausky