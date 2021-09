Sport, Spiel und Spaß: Die Jugendpflege in Gehrden hat wieder einen Herbstferienpass zusammengestellt. Kinder und Jugendliche können zwischen 18 verschiedenen Aktionen wählen.

Erneut im Programm ist das Bogenschießen. Bereits in den Sommerferien konnten sich die Kinder am Jugendpavillon in der Sportart ausprobieren. Quelle: Jörg Clavey (Archiv)