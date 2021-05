Gehrden

So schnell kann es gehen: Vor rund einer Woche galt Gehrden noch als ein Corona-Hotspot, am Montag gibt es lediglich drei Kommunen in der Region Hannover, die eine niedrigere Sieben-Tages-Inzidenz aufweisen. Der aktuelle Wert liegt bei 90. Am Sonnabend betrug er noch 135,2. Die Inzidenz in der Region Hannover wird am Montag mit 116,6 angegeben.

Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Maßgeblich ist der Inzidenzwert für die gesamte Region Hannover, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht.

Das Gesundheitsamt hat am Montag für Gehrden auch keinen neuen Corona-Fall gemeldet. Im Gegenteil: Sieben Personen gelten als genesen und tauchen nicht mehr in der Statistik auf. Aktuell sind 43 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie wurden in Gehrden 539 Menschen positiv auf Covid-19 getestet.

Von Dirk Wirausky