Überall in Gehrden ist der Ausbau der Internetversorgung mit schnellen Glasfaseranschlüssen ein Thema. Auch in Ditterke – wenn auch eher negativ belastet. Denn in der Ortschaft besteht die Befürchtung, abgehängt zu werden und an Attraktivität zu verlieren.

Das Telekommunikationsunternehmen HTP wird allen Privatkunden bis zum Jahresende 2022 die Anschlüsse mit der veralteten Technik kündigen. Die Kunden haben die Gelegenheit, auf die neuen Produkte zu wechseln – was jeder machen würde, denn schnelleres Internet ist besser und daher grundsätzlich gewünscht. Das Problem: In der Praxis ist das schlicht nicht möglich.

Entfernung ist zu weit zum Hauptverteiler

„Nur die Minderheit der Ditterker Kunden, die vom Kabelverzweiger Kirchwehrener Straße versorgt werden, können ihre Anschlüsse bei HTP wechseln, wenn dieses noch nicht geschehen ist“, sagt Jörg Beckmann von der Initiative „Glasfaser für Ditterke – eine Initiative von digital unterversorgten Bürgern“. Grund: Der sogenannte Kabelverzweigers „Bundesstraße“, von dem der Großteil der Privatkunden abhängig ist, „liegt mit einer Entfernung von 4000 Metern zum Gehrdener Hauptverteiler außerhalb des möglichen Anschlussgebietes der neuen Produkte und fällt damit künftig aus dem HTP-Netz raus“.

Beckmann betont, dass diesen Kunden bis zum Ende der Vertragslaufzeit nur die Suche nach einem neuen Anbieter als Alternative bleibe, „mit minderwertigen Produkten“. Weil HTP aktuell noch keine Glasfaseranbindung im Dorf anbiete und es bei der aktuellen Ausbaugeschwindigkeit auch höchst unwahrscheinlich sei, dass dieses bis Ende 2022 geschehen werde, „haben die Bürger also Pech gehabt. Der Standort Ditterke wird geschwächt und verliert weiter an Attraktivität“, so Beckmann.

Im vergangenen Jahr hatten HTP und Avacon Connect eine große Glasfaseroffensive für Gehrden angekündigt. Doch nicht in allen Ortsteilen hat das reibungslos geklappt. In Lenthe, Everloh, Northen und Leveste geht es nun, wenn auch schleppend, voran. Außer Ditterke ist aber auch Redderse beim Anschluss ans leistungsstarke Netz nicht dabei. Dort sei laut HTP der Ausbau nicht wirtschaftlich. Deshalb sollen nun Fördermittel beantragt werden.

Es fehlen Leerrohre in Ditterke

HTP teilte auf Anfrage mit, dass der eigenwirtschaftliche Glasfaserausbau wirtschaftlich abbildbar sein müsse. In Ditterke gebe es aktuell keine Leerrohr- und Glasfaserinfrastrukturen. „Eine wirtschaftliche Erschließung des Ortsteils lässt sich mit Blick auf das Adresspotenzial für HTP aktuell nicht realisieren“, sagt eine Sprecherin.

Vor diesem Hintergrund sei der Stadt Gehrden vorgeschlagen worden, im Rahmen der Sanierung der Bundesstraße 65 Leerrohre zu verlegen. Diese könnten von HTP genutzt werden, um entlang der Bundesstraße 65 Glasfaser einzuziehen. Nach Abschluss der Verlegung und einer Einigung mit der Stadt werde HTP den Ausbau erneut bewerten und die sogenannte Backbone-Anbindung aus Everloh sowie den Bau in den Seitenstraßen planen. Der Vertrieb könnte voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 starten.

