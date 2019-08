Gehrden

Es ist eine schöne Tradition. Das Ferienpass-Wochenende vor Schulbeginn gehört der DLRG: Seit 1991 ist das Delfi-Bad dann für eine Nacht in der Hand der Kinder. In diesem Jahr hat die DLRG-Ortsgruppe Gehrden 20 Mädchen und Jungen im Alter von acht bis zwölf Jahren in dem Gehrdener Freibad betreut. Grillen, Schwimmen, Fußball und Volleyball standen auf dem Programm.

Wegen des unbeständigen Wetters übernachteten die Kinder allerdings nicht in Zelten, sondern im benachbarten Jugendpavillon der Stadt. „Den Jugendlichen gefällt vor allem, dass sie das ganze Schwimmbecken für sich haben, und auch das Baden im Dunkeln ist für alle eine Gaudi", sagte DLRG-Jugendwart Christopher Diedrich, der von den Betreuern Sophie Blömer und Lennard Lukaszewicz unterstützt wurde.

Luisa aus Northen (8) nahm zum ersten Mal an der Ferienpassaktion teil. „Ich freue mich darauf, dass ich die ganze Nacht mit meiner Freundin Linda (9) durchquatschen kann", sagte sie.

Schon etliche Male dabei war Moritz. „Mir macht das einfach Spaß. Es ist viel besser, als zu Hause vor dem Fernseher zu sitzen. Hier treffe ich meine Freunde“, sagt der Zwölfjährige. Zum zweiten Mal nahm Sophia an der Aktion teil. „Am meisten gefällt mir, dass wir abends das Schwimmbad ganz für uns alleine haben. Wir können uns dann so richtig im Wasser austoben“, erzählte die Neunjährige.

Die Kinder haben das Schwimmbecken ganz für sich allein. Quelle: Heidi Rabenhorst

Von Heidi Rabenhorst