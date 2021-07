Gehrden

Eltern im Stadtgebiet sind besorgt und verärgert. Der Grund: Für das nächste Schuljahr kann die Stadt erneut nur eine begrenzte Zahl an Plätzen für die Nachmittagsbetreuung von Grundschülerinnen und Grundschüler anbieten.

Die Nachmittagsbetreuung der Kinder von berufstätigen Eltern ist seit Jahren angespannt. Die Nachfrage ist größer als das Angebot. Immer wieder haben deshalb Eltern gefordert, die Zahl der Plätze zu erhöhen. Doch es fehlt der Stadt an den nötigen Kapazitäten – sprich an Raum und Personal. Nach Auflösung des Horts sind die Jungen und Mädchen im sogenannten Hausaufgabenprojekt untergebracht worden.

Zahl der Grundschüler steigt

Und die Zahl der Grundschüler steigt weiter. Die Grundschule Am Castrum wird zum nächsten Schuljahr sogar sechszügig sein. Nicht zuletzt durch die Ausweisung von Neubaugebieten in jüngster Vergangenheit.

Nun wird es Veränderungen in der aktuell bestehenden Hausaufgabenbetreuung geben. Im Jugendpavillon wird es künftig keine Betreuung nach der Schule mehr geben, die Oberschule braucht die Räume am Nachmittag. Da die Stadt die Betreuung mangels Fachkräften nicht mehr gewährleisten kann, soll neben der Betreuung im Mehrgenerationenhaus ein externer Anbieter dieses Defizit auffangen.

Ein Problem der Stadt: Sie findet keine Fachkräfte. Laut Fachdienstleiterin Britta Häupl sind Stellen für Sozialassistenten ausgeschrieben – seit einem Jahr. Gemeldet habe sich niemand. Auch deshalb werde ein externer Anbieter gesucht. Und mit einem solchen ist die Verwaltung in aktuellen Verhandlungen. Noch diese Woche soll ein Ergebnis verkündet werden.

150 Plätze können angeboten werden

Fachbereichsleiter Ralf Geide ist zuversichtlich, dass das auch klappt. Der externe Anbieter würde die Betreuung der 70 Kinder in der Grundschule Am Castrum übernehmen. Weitere Plätze werden an der Grundschule Am Langen Feld (60) und im Mehrgenerationentreff (20) angeboten. Geide weiß: „Der Bedarf ist höher.“ Und er verspricht: Alle Eltern, die bereits einen Betreuungsplatz haben, werden diesen auch behalten.

An der Oberschule wird zurzeit eine neue Grundschule gebaut. Sie wird eine Ganztagsschule. Fertig soll sie 2023 sein. Quelle: Dirk Wirausky

Die Grünen fordern, dass die Stadt handelt. „Dass nur knapp 100 Kinder pro Tag betreut werden können, halten wir für viel zu wenig“, sagt Nina Grote. Die Nachfrage bei den Eltern sei nach wie vor hoch. Eine Betreuung nach der Schule sei unerlässlich für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Schon in den vergangenen Jahren haben viele Kinder keinen Hausaufgabenbetreuungsplatz erhalten und sich in Nachbarschaftsgruppen zusammengetan.

Ganztagsschulen ab 2025

Die Stadt verweist wiederum darauf, dass bis 2025 zwei neue Grundschulen gebaut werden. Dort wird auf einen Ganztagsbetrieb umgestellt. Vermutlich ab 2026 haben Eltern auch einen entsprechenden Rechtsanspruch. „Wir können aber nicht bis 2025 warten, bis wir eine verlässliche Betreuung nach der Schule anbieten können“, sagt Grote.

Es könne zudem nicht sein, dass in zwei Monaten das neue Schuljahr beginne, aber die Stadt den Eltern noch keine Rückmeldung gegeben habe. „Im Falle, dass die Kinder keinen Platz bekommen, haben die Eltern somit so gut wie keine Chance, eine andere Betreuung zu organisieren oder andere Arbeitszeiten beim Arbeitgeber zu beantragen, soweit dies überhaupt möglich ist“, bemängelt Grote.

CDU und Grüne ist derweil ein anonymer Brief zugegangen. Darin wird unter anderem befürchtet, dass Eltern von etwa 200 Schulkindern akut vor aktuellen Betreuungsproblemen stehen. Der Verwaltung wird in dem Schreiben Untätigkeit vorgeworfen.

Von Dirk Wirausky