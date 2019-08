Gehrden

„Fein hast du das gemacht, ganz toll.“ Überschwänglich lobt Heidrun Krenz ihren Sheltie Hadia und überschüttet ihn mit Streicheleinheiten. Und das völlig zurecht: Gerade hat die vierjährige Hündin beim 3. Agility-Turnier des Polizeihundesportvereins Gehrden den Parcours mit Bravour gemeistert. Hadia ist über Hürden und durch einen Reifen gesprungen, durch Tunnel gelaufen, hat eine Steilwand, eine Brücke und eine Wippe überquert und sich blitzschnell durch die Slalomstangen geschlängelt. Alles ohne Fehler und in einer tollen Zeit.

Viel Lob und ein Leckerchen gibt es auch für Pixel, dem Papillon von Christiane Meier aus Rinteln. „Das hat er sich nun aber wirklich verdient“, sagt sie noch ganz außer Atem bei der Chipkontrolle nach dem Lauf.

Agility funktioniert wie Springreiten

„ Agility funktioniert wie Springreiten“, bringt Vereinschef und Prüfungsleiter Jürgen Seeger das Grundprinzip dieser rasanten Hundesportdisziplin auf den Punkt. Herrchen oder Frauchen läuft voraus und lenkt den Hund ausschließlich mit Kommandos über Hürden und durch Tunnels –Leinen sind tabu. Agility finde immer mehr Zulauf, sagt Seeger; rund 200000 Zweibeiner betreiben in Deutschland mit ihren treuen Gefährten diese Hundesportart. Ohnehin kommt er aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. „Es passt einfach alles, das Wetter hätte nicht besser sein können. Die Temperaturen sind perfekt für Hund und Halter“, sagt Seeger.

Er sei erfreut über den guten Ruf, den das Turnier am Gehrdener Berg hat. „Die Teilnehmer kommen nicht nur aus der Region Hannover, sondern auch aus Schleswig-Holstein und aus Nordrhein-Westfalen“, verrät er. An dieser Stelle möchte er seinen ganz besonderen Dank an die 32 ehrenamtlichen Helfer richten, die eine Woche vor Turnierstart die vereinseigene Anlage auf dem Köthnerberg in einem freiwilligen Arbeitseinsatz auf Vordermann gebracht haben. „Das ist nicht in jedem Verein so“, meint Seeger.

Was zählt: Der Hund soll Freude haben

Beim Turnier gab es vier Leistungskategorien, in denen die Hunde an den Start gingen – jeweils noch einmal unterteilt in drei Größenklassen. Jeder Vierbeiner muss bereits die Begleithundeprüfung absolviert haben, darf also kein absoluter Neuling mehr sein. Die Laufgeschwindigkeit im anspruchsvollen Parcours beeinflusst mit den Fehlern das Gesamtergebnis. Die flinken Vierbeiner und ihre Hundeführer sind dabei gleichermaßen gefordert.

„Gewinnen ist zwar schön, aber beim Agility auf keinen Fall das Wichtigste“, sagt Seeger. „Viel wichtiger ist es, einen schönen Lauf zu haben und zu spüren, dass der Hund Freude daran hat.“ Und genau das merkte man den rund 170 Hunden an, die an der zweitägigen Veranstaltung teilnahmen. Mit Herrchen oder Frauchen über die Wiese zu rennen und dabei immer wieder gelobt zu werden, mache allen Hunden großen Spaß.

Zur Galerie Der Spaß an der Sache für Hund und Frauchen oder Herrchen stand am Wochenende beim Agilityturnier auf dem Gelände des PHV Gehrden im Vordergrund. Insgesamt sind bei der dritten Auflage an beiden Tagen mehr als 170 Hunde mit ihren Besitzern an den Start gegangen.

Andrea Junge war schon in den vergangenen zwei Jahren dabei. „Mir hat es so gut gefallen, dass ich wieder an den Start gehen wollte. Es ist einfach alles perfekt. Das Gelände ist einfach super und die Gastfreundschaft ist mehr als genial“, verrät die 57-jährige Erzieherin aus Gifhorn, die mit ihren Hunden Lino und Mio an den Start gegangen ist. Die Gesamtsiegerin aus dem vergangenen Jahr will auf jeden Fall wieder kommen. Denn so viel sei schon mal verraten: „Einer Neuauflage im nächsten Jahr steht nichts im Wege“, ließ Jürgen Seeger wissen.

Warten auf ihren Einsatz und haben Spaß miteinander. Quelle: Heidi Rabenhorst

Von Heidi Rabenhorst