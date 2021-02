Gehrden

Seit Jahren ärgern sich die Mitglieder des Kleingärtnerverein Gehrden über Jugendliche, die sich in den Abendstunden unerlaubt in der Kolonie Schütteweise treffen und am Vereinsheim Müll oder Schäden hinterlassen. Der jüngste Fall sorgt beim Vereinsvorstand für besondere Empörung. Wie der Kleingärtnerverein jetzt berichtet haben sich bereits am vergangenen Mittwochabend, 27. Januar, erneut mehrere Jugendliche unbefugt auf dem Koloniegelände aufgehalten und mit ihrem Verhalten für einen Polizeieinsatz gesorgt. Laut Vorstand riss ein junger Mann auf der Flucht vor den Einsatzkräften mutwillig einen Teil des neuen Koloniezauns ein.

Am Vereinsheim hinterlassen Jugendliche regelmäßig Müll und Schäden (im Hintergrund). Quelle: Ingo Rodriguez

Die Polizei bestätigt diesen Vorfall. Demnach konnte ein 16-Jähriger bei seinem Fluchtversuch ergriffen werden. Es steht auch bereits fest, dass dieser Jugendliche den Schaden verursacht hat. Nach Angaben des Polizeikommissariats (PK) Ronnenberg hat der Vereinsvorstand Strafantrag gestellt. Gegen den 16-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Nach Angaben eines Beamten könne der Verein möglicherweise die Reparaturkosten geltend machen. Laut Polizei hatten die Jugendlichen mit ihrem Verhalten am Abend gegen 19 Uhr Zeugen auf sich aufmerksam gemacht. Ein Anwohner wählte den Notruf.

Die Kolonie Schüttewiese befindet sich an der Schulstraße. Quelle: Ingo Rodriguez

Kameras auf Gelände

Nach Angaben von Ralph Tiede aus dem Vorstand gab es am Vereinsheim zuletzt im Sommer nachts Probleme mit ungebetenen Gästen. Auch damals seien Schäden am neuen Zaun zurückgeblieben. Der Kleingärtnerverein habe vor einem Jahr für rund 1200 Euro einen 1,80 Meter hohen Kunststoffzaun errichten lassen. Durch den jüngsten Vorfall seien erneut Reparaturkosten von rund 200 Euro entstanden. Jetzt setzt der Verein auf eine ausgedehnte Kameraüberwachung.

