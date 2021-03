Gehrden

Spätestens nachdem eine politische Mehrheit die Ansiedlung eines Regiobus-Betriebshofes in Gehrden verhindert hat, schaut man aus Hannover etwas genauer auf die politischen Debatten und Entscheidungsprozesse am Burgberg. Und so wird auch die Diskussion um den Bau eines neuen Bettenhauses am Klinikum Robert Koch im Regionshaus aufmerksam verfolgt.

Nicht ganz ohne Sorge offenbar. „Der Ausbau und die Modernisierung des Krankenhauses wird gefährdet, wenn immer wieder Nebenkriegsschauplätze aufgemacht werden“, sagt Regionspräsident Hauke Jagau. Zwar habe die Region die dringend erforderliche Förderzusage vom Land, um den Neubau zu verwirklichen, aber es gebe noch keinen Bescheid. „Und die Voraussetzung dafür ist ein rechtskräftiger Bebauungsplan“, sagt Jagau. Der müsse zum Sommer vorliegen. „In der letzten Ratssitzung vor den Ferien muss der B-Plan verabschiedet werden“, sagt Jagau. Ansonsten gebe es keinen Förderbescheid. Und Jagau betont: „Die zugesagten Mittel gibt es nicht wieder.“ Das müsse jeder wissen. Ohne Neubau habe das Klinikum in Gehrden zudem keine dauerhafte Zukunft. „Darüber sollte sich jeder im Klaren sein, dass dann eine unglaubliche Chance vertan worden ist“, so Jagau.

„Gehrden ist gut an den ÖPNV angeschlossen“

Zurzeit beobachte er ein zum Teil „abstruses Geplänkel“ und eine Vermischung von Themen auf der politischen Ebene in Gehrden. Aus Jagaus Sicht bestehe überhaupt kein Zusammenhang zwischen dem Krankenhaus-Projekt und der geforderten Verlängerung der Buslinie 500 bis nach Weetzen. Abgesehen davon hält Jagau es auch nicht für notwendig, die Linie 500 an den S-Bahnhof anzubinden. „Gehrden ist gut an den ÖPNV angeschlossen“, meint er.

Für die Region hat das Klinikum eine wichtige Funktion. „Es ist ein exzellentes Krankenhaus“, sagt Jagau. Und die Region werde alles dafür tun, es zu modernisieren – und die Region sei auch bereit, sich finanziell am Ausbau zu beteiligen. „Doch das geht nicht ohne finanzielle Unterstützung vom Land“, sagt er. Diese Finanzmittel seien die Voraussetzung für die Weiterentwicklung des Standortes. „Allein können wir die Gesamtsumme nicht heben“, so der Regionspräsident.

Jagau gesteht, dass er wenig Verständnis dafür hat, dass eine politische Mehrheit im Herbst den Bau eines Busdepots in Gehrden verhindert habe. Er habe vielmehr staunend beobachtet, dass eine Kommune eine Investition in 200 Arbeitsplätze und in hochmoderne Wasserstofftechnologie ablehne. „Das war eine einmalige Chance“, sagt er. So etwas dürfe nicht noch einmal passieren, sagt Jagau mit Blick auf den Klinik-Neubau.

Baubeginn soll 2022 sein

Das Klinikum Robert Koch soll ein neues Bettenhaus erhalten. Der Verbund Klinik Region Hannover (KRH) will im nächsten Jahr mit den Bauarbeiten beginnen; 2025 soll der etwa 160 Millionen Euro teure Krankenhauskomplex fertig sein. Gehrdens zuständiger Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg geht gegenwärtig davon aus, dass im April der Auslegungsbeschluss gefasst werden könne. „Wir stehen im engen Austausch mit dem Krankenhaus“, sagt er. Der Zeitplan sei mit den dortigen Verantwortlichen abgesprochen. „Wir sind in dem Verfahren schon sehr weit“, sagt Middelberg.

In jüngster Vergangenheit hat es von Anwohnern sowie CDU und Grünen Kritik am Verkehrskonzept rund um das Krankenhaus gegeben. Zwar sind die beiden Parteien nicht gegen die Modernisierung des Krankenhauses, aber sie haben noch Klärungsbedarf. „Wir begrüßen die Erweiterung des Regionsklinikums“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Spieker. Ein solches Großprojekt verdiene aber eine intensive Beschäftigung und umfassende Befassung mit sämtlichen Faktoren und Akteuren. So müssten im Zusammenhang mit dem Neubau aus Sicht der Grünen und der CDU Themen wie Parkraum, Verkehrsführungen, Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, künftige Entwicklungen des Gebiets und Lärmschutz im Sinne der Anlieger diskutiert und gelöst werden. Zudem brauche ein zukunftsfähiges Klinikum eine optimale Anbindung zur Landeshauptstadt.

Informationsveranstaltung im Bürgersaal

Dem Wunsch der CDU und der Grünen, dass Vertreter der Region zu einer öffentlichen Ratsinformation nach Gehrden kommen, wird entsprochen. Auch der Termin steht bereits fest: am Donnerstag, 18. März, um 17 Uhr. Die Themen sind dann der Erweiterungsbau des Klinikums Robert Koch und die verkehrliche Anbindung der Gehrdener Kernstadt an den S-Bahnhof Weetzen. Eingeladen sind neben Jagau auch Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz und Regionsrätin Christine Karasch.

Das Treffen findet als Hybridsitzung statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können teilnehmen. Sie müssen sich mit ihrem Namen und einer E-Mail-Adresse bis zum 17. März, 12 Uhr, per Mail an muehlenbrink@gehrden.de wenden. Anschließend werden ihnen am 18. März bis 13 Uhr die Zugangsdaten für die Sitzung per Mail übersandt. Bürger, die die Sitzung vor Ort verfolgen wollen, können sich unter der Telefonnummer (05108) 6404901 oder per Mail an muehlenbrink@gehrden.de, anmelden.

Von Dirk Wirausky