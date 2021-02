Gehrden

Das Klinikum Robert Koch erhält ein neues Bettenhaus. Der Verbund Klinik Region Hannover (KRH) will im nächsten Jahr mit den Bauarbeiten beginnen; 2025 soll der etwa 160 Millionen Euro teurer Krankenhauskomplex fertig sein. Kritik gibt es allerdings an dem Verkehrskonzept.

Die CDU und die Grünen haben nun gefordert, dass eine öffentliche Ratsinformationsveranstaltung stattfinden solle. Inhaltlich soll es dabei um den Erweiterungsbau des Klinikums und die verkehrliche Anbindung der Gehrdener Kernstadt an den S-Bahnhof Weetzen gehen. Christdemokraten und Grüne wünschen sich auch, dass Regionsdezernent Ulf-Birger Franz Rede und Antwort steht.

Einladung im Januar abgelehnt

Gerade Letzteres ist CDU und Grüne wichtig. Bislang nämlich sei Franz dem Informationsinteresse nicht nachkommen, meinen der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Spieker und sein Pendant von den Grünen, Heinz Strassmann. Eine Einladung zu einem nicht öffentlichen Informationstreffen hatte Franz im Januar abgesagt. Auch einen Vertreter wollte er laut Spieker und Strassmann nicht schicken.

Beide nehmen nun Bürgermeister Cord Mittendorf (SPD) in die Pflicht. Er solle es nun „kraftvoll bewerkstelligen“, dass Franz nach Gehrden komme. Zumal die mehrheitlich gefassten Gehrdener Ratsbeschlüsse bislang unbeantwortet geblieben seien. Bereits 2019 war die Region aufgefordert worden, Gehrden besser an die S-Bahn anzubinden; im Juni vergangenen Jahres hatte der Rat diese Forderung wiederholt. Schon damals wurde Franz kritisiert. Aus Strassmanns Sicht nehme er die Interessen der Gehrdener Bürger nicht ernst, Spieker wiederum warf dem Verkehrsdezernent der Region Hannover vor, er würde die Mobilitätswünsche der Gehrdener ignorieren.

Bessere Anbindung an Hannover

Kürzlich hatte Spieker gefordert, dass im Zusammenhang mit dem Neubau am Klinikum auch Themen wie Parkraum, Verkehrsführungen, Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, künftige Entwicklungen des Gebiets und Lärmschutz auch im Sinne der Anlieger diskutiert und gelöst werden müssten. Zudem brauche ein zukunftsfähiges Klinikum eine optimale Anbindung zur Landeshauptstadt. Die CDU fordert deshalb seit Langem eine Verlängerung der Buslinie 500 von Gehrden an den S-Bahnhof Weetzen. Von einer besseren Anbindung an die S-Bahn würden aus Sicht der CDU Angestellte, Patienten und Besucher des Klinikums sowie Berufspendler und Jugendliche profitieren. Das ist auch ein Wunsch von Bündnis 90/Die Grünen. Eine bessere Anbindung Gehrdens an den Bahnhof Weetzen mache die Nutzung von Bus und Bahn attraktiver, glauben die Grünen.

Die Busse der Linie 500 verbinden Gehrden mit Hannover. Zahlreiche Bürger, Berufspendler und auch Politiker wünschen sich aber, dass er bis zum S-Bahnhof Weetzen verlängert wird. Quelle: Dirk Wirausky (Archiv)

Bislang hat die Region dieses Ansinnen abgelehnt. Sie verweist auf den Sprint-H-Bus der Linie 500, der von Gehrden bis zum ZOB Hannover fährt. Darüber hinaus verbinden die Busse der Linie 522 Gehrden mit dem S-Bahnhof – allerdings nicht durchgängig und ganztägig. Ein weiterer Grund der Ablehnung: Eine Verlängerung der Linie 500 bis nach Weetzen würde fast 500.000 Euro im Jahr kosten. Zu teuer, meint die Region.

Von Dirk Wirausky