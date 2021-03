Gehrden

Die geplante Erweiterung für das Klinikum Robert Koch in Gehrden soll den Anwohnern möglichst wenig Stress bereiten – in der Bauphase und auch danach. Das verspricht zumindest der bisherige Planungsstand, den Vertreter der Region Hannover und des Klinikverbundes am Donnerstagabend in einer Hybridsitzung dem Rat der Stadt Gehrden vorgestellt haben. Demnach soll sich das Verkehrsaufkommen auf den Zufahrtsstraßen zwar um etwa zehn Prozent erhöhen – nach den Worten der Planer bedeutet dies aber keinen zusätzlich wahrnehmbaren Lärm für die Anwohner. Außerdem wird ein neuer Parkplatz gebaut. Die vorerst wichtigste Nachricht: Ein elektronisches Verkehrsleitsystem soll den Baustellenverkehr auf ein Minimum reduzieren.

Den Hintergrund für die live im Internet übertragene Sitzung erläuterten Grünen-Ratsherr Heinz Strassmann und der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Spieker. Beide betonten, dass sie die Baupläne unterstützen. Die Belange der Anwohner und Bürger müssten aber ebenfalls berücksichtigt werden. Darum hatten Grüne und CDU das Treffen mit Regionsvertretern initiiert: Sie wollten ganz genau hören, wie künftig die Parkplatzsituation am Krankenhaus aussehen soll und wie die Verkehrsströme gelenkt werden – auch während der Bauphase.

Klinikum versorgt 20.000 Patienten pro Jahr Seit Anfang der Sechzigerjahre gibt es in Gehrden ein Krankenhaus. Ottomar von Reden schenkte 1959 dem damaligen Landkreis das Grundstück Kuhweide. 1961 folgte die Grundsteinlegung, 1963 kamen die ersten Patienten. 2015 wurde ein erster Neubau für mehr als 37 Millionen Euro fertiggestellt. Aktuell werden im Gehrdener Hospital etwa 20.000 Patienten im Jahr versorgt, zur Verfügung stehen 349 Betten. Das Klinikum hat etwa 800 Mitarbeiter, damit ist es der größte Arbeitgeber in der Stadt.

Das Klinikum Region Hannover (KRH) will für rund 160 Millionen Euro in Gehrden ein neues Bettenhaus errichten. Der zweigeschossige Komplex wird an den Trakt von 2015 angrenzen. In dem Neubau sollen rund 400 Betten, acht OP-Säle, drei Kreißsäle, Linksherzkathetermessplätze sowie ein Aufnahme- und Untersuchungszen­trum untergebracht werden. Der Zeitplan sieht vor, das Gebäude 2025 fertigzustellen; der Baubeginn ist bereits für 2022 vorgesehen. Auch deshalb warben die Regionsvertreter für das Projekt. Denn für einen notwendigen Förderbescheid ist ein rechtskräftiger Bebauungsplan der Stadt Gehrden erforderlich. „Deshalb müssen wir jetzt so schnell wie möglich alle Genehmigungen bekommen“, sagte Georg Böttner vom Planungsbüro bei der Vorstellung des Bauleitplanverfahrens.

Der Klinikparkplatz wird vor dem Gebäude der alten Schwesternschule neu gebaut. Quelle: Ingo Rodriguez

Neuer Parkplatz vor alter Schwesternschule

Er berichtete, dass vor dem Gebäude der früheren Schwesternschule ein neuer Parkplatz mit rund 120 Stellplätzen entstehen soll. Der bisherige Parkplatz muss für die Baustelle und den Neubau weichen. Der Behelfsparkplatz an der Agnes-Miegel-Straße mit rund 150 Einheiten bleibt erhalten. Zwar werde künftig auf den Zufahrtsstraßen das Verkehrsaufkommen laut einer gutachterlichen Prognose um etwa zehn Prozent – also um rund 200 Fahrzeuge pro Tag – ansteigen, sagte Böttcher. Er versprach aber auch: „Das wird kaum messbaren und keinen zusätzlich wahrnehmbaren Lärm für Anwohner verursachen.“

Im Gebäude der früheren Schwesternschule soll künftig die Krankenhausverwaltung untergebracht werden. Der Altbau des Bettenhauses aus den Sechzigerjahren soll nach der Inbetriebnahme des Neubaus abgerissen werden. Um die Pläne nicht zu verzögern, soll der Rat laut dem von Böttner vorgestellten Zeitplan möglichst schon im Oktober einen Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan fassen.

Der Neubau soll teilweise auf dem bisherigen Krankenhausparkplatz errichtet werden (schraffierter Bereich). Neue Abstellflächen werden vor die alte Schwesternschule verlegt. Quelle: Screenshot Google Maps

Kein geballter Baustellenverkehr zu erwarten

Was für die Anwohner besonders erfreulich ist: Laut KRH-Projektleiter Tom Buge soll ein elektronisches Buchungssystem dafür sorgen, dass es in der Kernstadt und rund um das Krankenhaus nicht zu geballtem Baustellenverkehr kommt. Demnach buchen Firmen für ihre Materialanlieferungen bestimmte Zeitabschnitte, die einzuhalten sind. Verfrüht ankommende Lastwagen sollen im Umkreis von etwa 1,3 Kilometern in einer Pufferzone warten. „Nach der Ankunft wird sofort entladen“, sagte Buge. Weil es zudem getrennte An- und Abfahrtswege zur Baustelle gebe, sei Kreuzungsverkehr großer LKW nicht möglich. Diese Planung sei auch erforderlich, um die reibungslose Anfahrt von Rettungswagen zu gewährleisten.

Zur Baustellenlogistik gehört laut Projektleiter eine minimale Lagerhaltung für kurzfristig benötigtes Material. Die Baustelle und ein Teil des Neubaus sollen auf der Fläche des bisherigen Parkplatzes errichtet werden. „Aber erst, wenn die Anlage mit den neuen Stellplätzen fertig ist“, betonte Buge.

Der Ersatzparkplatz wir nicht angetastet. Quelle: Ingo Rodriguez

Nach den Ausführungen gab es eine Fragerunde für die Ratsmitglieder – im Beisein von Regionspräsident Hauke Jagau. Der städtische Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg kündigte an, innerhalb der kommenden 18 Monate ein in Auftrag gegebenes Mobilitätskonzept vorzustellen. Berücksichtigt würden darin Befragungen des Klinikpersonals und Angaben von Bürgern über ihr Mobilitätsverhalten sowie Belange des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).

