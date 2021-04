Gehrden

Die Verabschiedung des neuen Bebauungsplans für das Klinikum Robert Koch ist ein formaler Akt – aber sie ist wichtig. So wichtig, dass selbst Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) vor wenigen Wochen an die Gehrdener Politiker appelliert hatte, den Bau eines neuen Bettenhauses am Klinikum nicht durch weitere Diskussion in die Länge zu ziehen. Ansonsten sei das Millionenprojekt gefährdet.

Inzwischen haben sich die Wogen geglättet. In einer öffentlichen Ratsinformationen haben die Verantwortlichen der Region über die Pläne informiert. Ihr Versprechen: Es soll Rücksicht auf die Anwohnerinnen und Anwohner genommen werden. So werde sich das Verkehrsaufkommen auf den Zufahrtsstraßen zwar um etwa 10 Prozent erhöhen – nach den Worten der Planer bedeute dies aber keinen zusätzlichen Lärm für die Anlieger. Außerdem wird ein neuer Parkplatz gebaut. Ein elektronisches Verkehrsleitsystem soll den Baustellenverkehr auf ein Minimum reduzieren.

Sitzung wird live gestreamt

Um den Bebauungsplan geht es am Dienstag, 13. April, im Ausschuss für Bau- und Städteplanung. Die Politikerinnen und Politiker treffen sich zur Hybridsitzung um 18 Uhr im Raum 1.22/1.23 des Rathauses. Für Bürgerinnen und Bürger besteht die Möglichkeit, die Sitzung im Internet per Livestream zu verfolgen. Der Link wird unter gehrden.de/aktuelles bereitgestellt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bettenhaus für 160 Millionen Euro

Das Klinikum Region Hannover (KRH) will für rund 160 Millionen Euro in Gehrden ein neues Bettenhaus errichten. Der zweigeschossige Komplex wird an den Trakt von 2015 angrenzen. In dem Neubau sollen rund 400 Betten, acht OP-Säle, drei Kreißsäle, Linksherzkathetermessplätze sowie ein Aufnahme- und Untersuchungszen­trum untergebracht werden. Im Gebäude der früheren Schwesternschule soll künftig die Krankenhausverwaltung Platz finden. Der Altbau des Bettenhauses aus den Sechzigerjahren soll nach der Inbetriebnahme des Neubaus abgerissen werden.

Der Zeitplan sieht vor, das Gebäude 2025 fertigzustellen. Der Baubeginn ist für 2022 vorgesehen. Die Zeit für eine Änderung des Bebauungsplans drängt aber aus einem anderen Grund: Für einen notwendigen Förderbescheid ist ein rechtskräftiger Bebauungsplan der Stadt Gehrden erforderlich.

Lesen Sie auch Klinikum in Gehrden: Büsche und Bäume beseitigt

Kritik an der Verkehrsplanung

Strittig sind besonders Fragen der Verkehrsplanung. Anwohner und auch Teile der Politik forderten deshalb die Erstellung einer Verkehrsleitplanung zur Erschließung des Klinikums, zur Parkplatzsituation, zur Verbesserung des Anschlusses an den öffentlichen Nahverkehr sowie zu straßen- und verkehrsbehördlichen Maßnahmen wie dem Anwohnerparken. Gehrdenerinnen und Gehrdener regten viele konkrete Einzelvorhaben an, darunter die Ideen, Blitzer zu installieren oder Lärmschutzwände zu errichten. Bedenken gibt es auch im Bezug auf die Verkehrsbelastung und in der Folge Lärmstörungen im Bereich des sogenannten Dichterviertels und an der Franzburger Straße. Darüber hinaus wurde die Vorlage wirksamer Konzepte zur verträglichen Abwicklung des Baustellenverkehrs angeregt.

Die Stadt glaubt, all dies geprüft und für die weitere Planung berücksichtigt zu haben – soweit dies geboten und umsetzbar sei, heißt es aus dem Rathaus.

Von Dirk Wirausky