Macht es einen solchen Unterschied, ob der neue Regiobus-Betriebshof – falls er denn in Ronnenberg gebaut wird – am Bahnhof in Weetzen oder rund einen Kilometer weiter an der Biogasanlage stehen wird? Räumlich gesehen kaum. Trotzdem gibt es heftige Diskussionen über das Für und Wider.

Dabei argumentieren die einen, der neue Standort solle bloß nicht zu dicht an Gehrden liegen, damit nicht ausschließlich die Nachbarschaft davon profitiert. Doch diese Argumentation hinkt. Schließlich hatten sich umgekehrt viele Weetzener schon die Hände gerieben, als das Busdepot noch in Gehrden gebaut werden sollte. Viele Angestellte von Regiobus hätten nach der Planung auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik in dem Ronnenberger Stadtteil wohnen können – so die damalige Hoffnung.

Anzeige

Angestellte machen an der Stadtgrenze nicht halt

Dass bei einer Ansiedlung des Depots in Weetzen Mitarbeiter der Firma nach Gehrden ziehen oder dort einkaufen werden wird kaum ausbleiben. Die gute Anbindung Weetzens über die S-Bahn macht es sogar einfach, von Hannover aus zu pendeln. Eine Busanbindung zum Areal an der Biogasanlage dürfte zudem kaum schlechter werden, dafür wird Regiobus im eigenen Interesse schon selbst sorgen.

Lesen Sie auch: Grüne sehen Regiobus-Vorteile nur in Weetzen

So oder so: Wenn dieses Leuchtturmprojekt auf Ronnenberger Gebiet gebaut wird, wird es auch auf benachbarte Kommunen ausstrahlen. Und sollten die von Regiobus angekündigten positiven Effekte tatsächlich eintreten, würde Ronnenberg trotzdem spürbar davon profitieren. Es gibt also keinen Grund, die Fläche an der Grenze zu Gehrden von vornherein abzulehnen. Im Gegenteil: Psychologisch könnte ihre unmittelbare Nähe zur früheren Wunschfläche von Regiobus in Gehrden die Entscheidung sogar möglicherweise zugunsten Ronnenbergs beeinflussen – und das ist doch letztlich das Ziel von Politik und Verwaltung in der Stadt.

Von Uwe Kranz