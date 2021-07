Ronnenberg

Innerhalb von elf Tagen sind der AfD in den Stadtgebieten von Ronnenberg und Gehrden insgesamt 70 Wahlplakate abhanden gekommen. „Der Diebstahl wurde bereits zur Anzeige gebracht“, heißt es in einer Mitteilung der Partei. Wie die Polizei in Ronnenberg mitgeteilt hat, ermittelt in der Sache der Staatsschutz der Polizeidirektion Hannover. Das gilt auch für Fälle von Farbschmierereien auf Plakaten anderer Parteien im Bereich der Gemeinde Wennigsen.

Marko Nickel, AfD-Bürgermeisterkandidat in Ronnenberg für die Wahl am 12. September, schließt auf eine linksextremistisch motivierte Tat, die auch eine Form der Wahlmanipulation darstelle. Schließlich seien die Plakate nicht vereinzelt verschwunden, sondern zwischen dem 12. und 22. Juli systematisch gewaltsam entfernt worden. Das waren rund 50 Prozent der öffentlichen Werbetafeln. Die Plakate der anderen Parteien seien dagegen bisher an den Laternen verblieben. Nach Auffassung der AfD gehe es nicht in erster Linie um den finanziellen Schaden, der dabei entsteht. Der Verband hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

In Wennigsen ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung an Wahlplakaten: An der Argestorfer Straße wurde ein Transparent der Grünen mit Farbe verunstaltet. Die Schmierereien waren am Sonnabend aufgefallen. Bereits am 18. Juli und 22. und 23. Juli waren mehrere Aufstellwände der CDU, der SPD und der Grünen durch Farbschmierereien beschädigt worden.

Hinweise nimmt die Polizei in Ronnenberg unter Telefon (05109) 517115 entgegen.

Von Uwe Kranz