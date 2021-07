Gehrden

Klimaschutz und Verkehrswende sind auch auf lokaler Ebene wichtige Themen, mit denen sich die Parteien in Zukunft vermehrt befassen müssen. Auch in Gehrden wird verstärkt auf energieeffizientes Bauen, E-Mobilität und regenerative Energiequellen gesetzt. Wir haben die Parteien gefragt: Alle reden von der Verkehrswende und Klimaschutz. Was schlagen Sie konkret vor?

Das sagt die CDU:

„Wir werden einen stärkeren Fokus auf die Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit bei Neubauten und Sanierungen von städtischen Gebäuden legen. Dazu zählt für uns besonders die Aufwertung von bestehenden klimaunfreundlichen Bauten. Ebenso setzen wir uns für eine Begrünung von städtischen Flächen und von Dächern städtischer Gebäude. Nicht zuletzt sehen wir die Chancen für Gehrden in Smart City Konzepten für den Umweltschutz. Von der intelligenten Lichtsteuerung bis hin zur kommunalen Stromversorgung lassen sich hier viele neue Potenziale erschließen.“

Das sagt die SPD:

„Die stetige Verbesserung des ÖPNV-Angebotes – mit den Anschlüssen an die S-Bahn, aber auch die bessere Taktung der Busse in den Ortschaften direkt nach Hannover. Dort sollten auch alternative Möglichkeiten wie Kleinbusse oder Bedarfsbusse diskutiert werden. Das Fahrradnetz muss weiter ausgebaut und verbessert werden. Die Förderung der E-Mobilität und Angebote wie in Gehrden haben schon begonnen mit dem Carsharing oder den vielen Möglichkeiten der Ladesäulen für E-Fahrzeuge. Das Mobilitätskonzept der Stadt zeigt einen guten Weg auf.“

Das sagen die Grünen:

„Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Verkehrswende dürfen nicht auf die lange Bank geschoben werden und nicht zulasten der Ärmeren gehen. Vorrangige, kurzfristige Maßnahmen: Ausbau von Solartechnik und Windkraftanlagen, Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs, Verbesserung der Radwege-Infrastruktur. Wie zahlreiche Ratsanträge der Grünen in dieser Sache beweisen, haben diese Ziele und Maßnahme bei den Grünen oberste Priorität.“

Das sagt die FDP:

„Es braucht mehr Grün in der Stadt: Begrünte Dächer, Blühstreifen und mehr Bäume verbessern unsere Ökobilanz, ebenso die Renaturierung von Gewässern, etwa des Brauereiteichs. Wichtig sind für uns auch die energetische Sanierung im Altgebäudebestand und ein hoher Energieeffizienzstandard bei allen Neubauten. Wir brauchen aber keine überzogenen Regulierungen und Vorschriften. Die FDP setzt auf ökologische Verbraucherverantwortung. Wir wenden uns gegen die aktuelle Windkraftplanung.“

Von Dirk Wirausky