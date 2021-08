Gehrden

Es ist inzwischen unübersehbar: Die heiße Phase vor der Kommunalwahl am 12. September hat begonnen. Wer seine Stimme per Briefwahl abgeben möchte, hat in Kürze die Möglichkeit dazu. Wahlscheine und weitere Unterlagen für die Briefwahl zu den Kommunal- und Bundestagswahlen werden ab dem 23. August in der Briefwahlstelle ausgegeben beziehungsweise voraussichtlich auch schon ab der 33. Kalenderwoche von der Stadt Gehrden versendet, heißt es aus dem Rathaus.

Ab dem 23. August ist die Briefwahlstelle im Erdgeschoss des Gehrdener Rathauses, Zimmer 0.26, zu den üblichen Öffnungszeiten besetzt. Voraussetzung für die Ausstellung der gewünschten Unterlagen ist ein schriftlich, elektronisch oder persönlich gestellter Antrag. Telefonisch gestellte Anträge sind unzulässig.

Auch Online-Antrag ist möglich

Für die schriftliche Beantragung kann idealerweise die Wahlbenachrichtigungskarte genutzt werden, die auf der Rückseite einen entsprechenden Antrag vorsieht. Ein Online-Antrag kann unter dem Link https://bit.ly/3xFaJ6T aufgerufen werden. Die eingegebenen Daten werden datenschutzkonform übermittelt.

Persönliche Anträge können unter Vorlage des Personalausweises und bestenfalls mit der Wahlbenachrichtigungskarte ohne terminliche Voranmeldung in der Briefwahlstelle gestellt werden. Entsprechende Wartezeiten sind daher möglich. Dort kann auch gleich an Ort und Stelle gewählt werden. Am Montag, 13. September, bleibt die Briefwahlstelle geschlossen. Stimmen für eine eventuelle Stichwahl können erst ab dem 14. September abgegeben werden.

Weitere Informationen können der Wahlbenachrichtigungskarte entnommen oder im Internet auf der Startseite der Homepage der Stadt Gehrden unter gehrden.de aufgerufen werden.

Von Dirk Wirausky