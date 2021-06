Anlässlich der bevorstehenden Kommunalwahlen im September hat der Grünen-Ortsverband Gehrden auch seine Kandidaten für die Ortsräte aufgestellt. In Lemmie bewerben sich gleich acht Dorfbewohner für einen Sitz: Ulrike Jordan, Ralf Rogge, Jordana Henke, Janne Dengler, Christine von Scheidt, Stephen Martin, Patrick Ziemke und Peter Urban. In Everloh treten die Grünen mit insgesamt sieben Kandidaten an. In den Ortsrat einziehen wollen dort Gisela Wicke, Nima Laging, Jakob Hey, Sophie Entrup, Lisa-Marie Bender, Jonas Kimpflinger und Carsten Schneider.

Mit je zwei Bewerbern für den jeweiligen Ortsrat ziehen die Grünen in Lenthe und Redderse in den Wahlkampf. In Lenthe stellen sich für die Grünen Marnie Kehler und Joachim Müller-Blanck zur Wahl. In Redderse treten die Spitzenkandidatin für den Rat der Stadt, Nina Grote, sowie Lutz Genzky an. Bei den Ortsratswahlen in Leveste und Northen treten die Grünen jedoch gar nicht an. „Wir haben unter den dortigen Dorfbewohnern niemanden für unsere Wahllisten gefunden“, räumt Grünen-Ratsherr Thomas Wahner ein.