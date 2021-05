Gehrden

Zum zweiten Mal infolge beeinträchtigt die Pandemie den Konfirmandenunterricht. Und auch die Gottesdienste müssen wieder unter Corona-Bedingungen stattfinden. „Wir waren zuversichtlich, dass es besser laufen würde als im vergangenen Jahr“, bedauert Wichard von Heyden die Situation. Aber eine Pandemie habe ihre eigenen Regeln, an die man sich halten müsse, sagt er.

Gemeinsam mit seiner Kollegin, Pastorin Karin Spichale, habe er versucht, den Konfirmandenunterricht in den vergangenen Monaten so abwechsungsreich wie möglich zu gestalten. „Der Präsenzunterricht ist dabei mehr oder weniger Corona zum Opfer gefallen“, berichtet der Pastor der Gehrdener Margarethengemeinde.

Insgesamt betreut von Heyden 19 Konfirmanden in drei Gruppen. Einige werden am 4. Juli um 10 Uhr, andere am 11. Juli um 9.30 und um 11.15 Uhr konfirmiert. „Wie viele Familienmitglieder und Paten die einzelnen Konfirmanden mitbringen können, wissen wir jetzt noch nicht“, sagt der Pastor. Das werde an den dann geltenden Corona-Regeln und vom Inzidenzwert abhängen. „Tatsächlich werden wir versuchen, die Kirche weitgehend für die Konfirmanden und ihre Angehörigen freizuhalten“, sagt von Heyden. Natürlich werde auch mit Anmeldungen gearbeitet, um einen genauen Sitzplan erstellen zu können.

Zwei Gruppen an Konfirmanden

Karin Spichale hat zwei Konfirmandengruppen mit jeweils zehn und acht Jugendlichen. Die Konfirmationsgottesdienste finden am 18. Juli in der St. Agatha-Kirche in Leveste sowie am 12. September in der Gehrdener Margarethenkirche statt.

Nicht nur der regelmäßige Präsenzunterricht hat in den vergangenen Wochen gefehlt. Vor allem die Absage der traditionellen Konfirmandenfreizeit sei wirklich „bitter“ gewesen. „Das tat uns sehr leid“, sagt der Gehrdener Pastor. Um den Jugendlichen neben Videokonferenzen und Treffen per Zoom etwas Abwechslung zu bieten, habe er mit Karin Spichale und der Regionaldiakonin Anja Marquardt verschiedene Projekte angeboten. So haben die Konfirmanden in der Adventszeit insgesamt 600 Karten in Engelform mit dem Aufdruck „Fürchtet Euch nicht“ und persönlichen Worten an Gehrdener Senioren verschickt. „Das ist sehr gut angekommen. Wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen“, sagt Spichale.

Mitte März waren die Konfirmanden mit ihren Familien dazu aufgerufen, in ihre Heimatkirche zu gehen und am Taufbecken ein Selfie zu machen. Für die Jugendlichen habe außerdem eine Tüte mit einer Kerze bereit gelegen.

Persönliche Treffen fehlen

Überwiegend Positives berichten die beiden Konfirmanden Iven Post und Hugo Freiherr Knigge (beide 13). „Natürlich haben mir die persönlichen Treffen gefehlt“, sagt Iven. Nun freue er sich aber auf die Konfirmation. Auf eine große Feier könne er gut verzichten. Wichtig sei ihm vor allem die Familie und deren Teilnahme am Gottesdienst. Und auch Hugo sieht es gelassen. „Wir alle müssen uns an Regeln halten“, sagt er. Auch für ihn stehe die Familie an oberster Stelle. „Sie ist dabei. Das ist doch das Wichtigste“, fügt er hinzu.

Das sind die Konfirmanden in Gehrden Margarethenkirche Gehrden, 4. Juli, 10 Uhr, mit Pastor Wichard von Heyden: Fynn James Bergmann, Hannah Elaine Broere, Marvin Korsmeyer, Lasse Pforte, Lotta Filippa Schmidt und Lennard Weigand. 11. Juli, 9.30 Uhr, mit Pastor Wichard von Heyden: Carolin Gerhild Demalla, Paula Charlotte Nispel, Marei Oszwald, Carina Pfalzgraf, Antonia Rehren, Luisa Schröder, Emmi Schulze, Noah Alexander Stoßberg und Matti Ejnar Zieske. 11. Juli, 11.15 Uhr, mit Pastor Wichard von Heyden:Luisa Brunner, Florian Deppe, Marlene Greven, Louis Hornemann, Julius Kaufmann, Emma Juliane Keilhack, Matilda Knölke, Thorben Jonas Krause, Gabriel Noeding, Moritz Rieckmann, Rasmus Unselt und Jonah Oeser. 12. September, 10 Uhr, mit Pastorin Karin Spichale:Maja Hoffmann, Marla Kleinbauer, Laurine Mertes, Fabienne Neumann, Iven Post, Alexander Rudt, Ariana Rudt, Hanna Schmidt, Maximilian Schmieder und Kilian Hannes Struckmann. dw

Nur eines bedauern die beiden Jugendlichen: die Corona-bedingte Absage der sogenannten Konfirmandenfahrt. „Das wäre bestimmt toll gewesen“, sagen sie übereinstimmend.

Von Heidi Rabenhorst