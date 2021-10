Gehrden

Es sei ein wichtiges Zeichen, das die Stadt Gehrden setze. Ein Schritt in Sachen Smart-City, ein Schritt zu einer besseren CO2-Klimabilanz. Bürgermeister Cord Mittendorf schwärmt in höchsten Tönen von einem Pilotprojekt, das die Stadt Gehrden mit der Avacon startet. „Bewegtes Licht“ heißt es. „Wir wollen in Gehrden als Vorreiter eine neue Technologie ausprobieren“, sagt er. 

Dahinter verbirgt sich ein neues Beleuchtungskonzept. Die Idee erscheint einfach und effektiv: Die mit Sensoren ausgestatteten Straßenleuchten befinden sich in einer Art Dämmerzustand und reagieren auf Bewegung. Erst dann leuchten sie hell, um sich anschließend wieder zu dimmen. „Das spart Energiekosten“, sagt Mittendorf.

Ein Beitrag zur Klimaneutralität

Laut Stephan Tenge, Technikvorstand der Avacon AG, leistet das Unternehmen damit einen Betrag für die Klimaneutralität und zur Reduzierung der CO2-Emissionen. Immer mehr Kommunen hätten angesichts der steigenden Energiekosten das Thema Beleuchtung entdeckt. „LED-Leuchten haben sich innerhalb weniger Jahre zum alltagstauglichen und Ressourcen schonenden Leuchtmittel entwickelt“, sagt Tenge.

Nun gehe Avacon noch weiter. Jede Lichtquelle sei auch eine Beeinträchtigung für die Tier- und Umwelt, erklärt er. Das neue Konzept „Bewegtes Licht“ dimme die Leuchten daher auf eine Leistung von 20 Prozent herunter. Der Zustand halte an, so lange die Straße niemand nutze. „Die Lampen fahren erst hoch, wenn sich Menschen zu Fuß oder auf dem Fahrrad nähern“, erläutert Tenge. Diese bedarfsgerechte Steuerung senkt nach Angaben der Avacon den Energieverbrauch um zwei Drittel. „Das hängt allerdings davon ab, wie belebt und befahren die Straße ist“, sagt Tenge. Und noch einen Vorteil gebe es: Dadurch, dass die Leuchten die meiste Zeit im Stand-By-Modus sind, hielten sie länger.

Testphase an der Lange Feldstraße

In Gehrden wird das neue Beleuchtungskonzept zunächst auf einem etwa 250 Meter langen Abschnitt an der Lange Feldstraße getestet. Mehrere Leuchten sind zwischen Grundschule und Margarethen-Kindergarten mit Sensoren bestückt, die Bewegungen zwischen zwei und 200 Kilometer pro Stunden erfassen können. Die dort neu installierte Straßenbeleuchtung besteht aus einem Radarsystem mit einer Bewegungserfassung. „Das ist eine optimale Strecke“, meint Mittendorf, weil sie von vielen Familien und Schulkindern genutzt werde.

Stephan Tenge (links) und Bürgermeister Cord Mittendorf mit einer modernen Straßenleuchte. In der Mitte ist der Sensor zu erkennen, der die Bewegungen erfasst. Quelle: Dirk Wirausky

Avacon-Sprecher Ralph Montag erklärt: „Das Konzept macht nur in Straßen Sinn, wo Licht selten nötig ist.“ Das Unternehmen wolle mit dem LED-System „keinen Discobetrieb in einer Straße“ provozieren, meint er im Hinblick auf das wechselnde Licht. Insofern komme das Beleuchtungskonzept nicht für die Fußgängerzone in Frage. Dort wollen die Menschen, dass es durchgängig abends hell sei, meint Beleuchtungsexperte Henrik Nolte.

Fachbereichsleiter Nurettin Demirel kündigt an, die Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet dauerhaft dem neuen System anzupassen. „Wir werden analysieren, ob und wo wir dieses smarte Beleuchtungskonzept einsetzen können“, sagt er. Der Testbetrieb an der Lange Feldstraße solle etwa sechs Monate dauern.

Avacon will Erfahrung sammeln

Erfahrung will aber nicht nur die Stadt sammeln, sondern auch Avacon. „Wir wollen schauen, ob wir mit dem Beleuchtungskonzept den Nerv der Bevölkerung treffen und ob es auf Akzeptanz stößt“, sagt Kommunalreferent Frank Glaubitz.

Intelligentes Beleuchtungssystem an der Lange Feldstraße: In mehreren Straßenleuchten sind auf einer Strecke von etwa 250 Metern Sensoren angebracht, die auf Bewegung reagieren. Quelle: Dirk Wirausky

Für Mittendorf steht jetzt schon fest, dass das Projekt „Bewegtes Licht“ ein wichtiger Beitrag zur Energiewende ist. „Und wir steuern gleichzeitig auch gegen die immer stärker werdende Lichtverschmutzung an, die den natürlichen Rhythmus von Helligkeit und Dunkelheit für Mensch und Natur aus dem Gleichgewicht bringt“, meint er. Die Technik hat noch einen Nebeneffekt: Verkehrsteilnehmer können kategorisiert und Verkehrsströme erfasst werden. Dies will die Stadt auswerten und für die Entwicklung von Verkehrskonzepten nutzen. Demirel bekräftigt in diesem Zusammenhang: „Alles ist datenschutzkonform.“

Tenge sieht in dem „intelligenten Beleuchtungskonzept“ einen großen Technologiesprung. Er sagt aber auch: „Den nächsten Schritt sehe ich in diesem Bereich zurzeit nicht.“ Bei aller technischen Entwicklung müsse genau geschaut werden, was letztlich wirtschaftlich sei, ergänzt Avacon-Sprecher Montag. Für das Konzept „Bewegtes Licht“ stehe aber fest: „Es hat nur Vorteile.“

Von Dirk Wirausky