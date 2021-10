Gehrden

Es war eine lange Pause – und damit erging es dem Kunstverein Gehrden nicht anders als unzähligen Kunst- und Kulturschaffenden im gesamten Bundesgebiet. Doch nun soll die coronabedingte Auszeit beendet werden. Der Kunstverein zeigt ab Sonntag, 7. November, im Bürgersaal des Gehrdener Rathauses Arbeiten des in Hannover lebenden und arbeitenden Künstlerpaares Gerhard Merkin und Ulrike Grest.

Und es ist üblich, dass der Kunstverein zur Eröffnung einer Ausstellung interessierte Bürgerinnen und Bürger einlädt. Vorgestellt werden die Werke, die bis zum 7. Januar im Rathaus zu sehen sein werden, am Sonntag, 7. November, ab 11.30 Uhr. Die Künstlerin Ulrike Grest und der Künstler Gerhard Merkin werden anwesend sein. Giso Westing, durch zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland bekannter Malerkollege aus Hannover, wird deren künstlerisches Schaffen vorstellen.

Gemeinsame Werkschau

Mit der Ausstellung knüpft der Kunstverein thematisch an den im Frühjahr als Jahresgabe herausgegebenen Digitaldruck „Jersey Giant“ von Gerhard Merkin an. Die Ausstellung ist als gemeinsame Werkschau konzipiert, in der neuere Arbeiten der Künstler aber auch Bilder, an denen sie zusammen gearbeitet haben, gezeigt werden.

Die Ausstellung ist bis zum 7. Januar im Gehrdener Rathaus zu sehen. Quelle: Dirk Wirausky (Archiv)

Bereits im Jahre 1999 richtete der damals noch junge Kunstverein Gehrden eine Ausstellung für Gerhard Merkin mit dem geheimnisvollen Titel „Love in strange places!“ aus. „Mit unübertroffener Begeisterung für die Darstellung alltäglicher Wahrnehmungen, skurriler Assoziationen und waghalsiger Materialkombinationen zeigt Gerhard Merkin eine schöne Oberflächigkeit, die jeden Moment in unerwartete Abgründe stürzen kann“, schrieb damals die Vorsitzende des Kunstvereins, Angelika Salfeld, im Ausstellungskatalog.

Ulrike Grest öffnet zusammen mit vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern im Rahmen der jährlich stattfindenden Atelierspaziergänge in der Region Hannover auch ihr Atelier. In dem 2019 erschienenen Katalog schrieb sie nach einem damals noch frischen Atelierumzug: „Im Grunde genommen möchte ich erreichen, dass die Betrachtenden ohne Assoziations- und Interpre-tationshürden in meine Bilderwelt eintauchen.“ Im Moment überarbeite sie einige ihrer älteren Bilder, die nach einem Wechsel in neue Arbeitsräume nicht mehr passen.

Von Dirk Wirausky