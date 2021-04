Grasdorf

Das Klinikum Agnes Karll will einen neuen OP-Trakt bauen. Die Kosten dafür liegen laut aktuellem Stand bei rund 25 bis 30 Millionen Euro. Grund für die Erweiterung: Die Operationssäle und die Intensivstationen in dem mehr als 50 Jahre alten Gebäude sind zu klein. So ist einer der fünf OP-Säle wegen seiner geringer Größe laut dem Geschäftsführenden Direktor des Krankenhauses, Ronald Gudath, nur noch eingeschränkt nutzbar. „Dort sind nur noch kleinere Operationen möglich.“

Zu klein und zu lange Laufwege

Außerdem liegen die Operationssäle und die Intensivstationen relativ weit von einander entfernt, so dass lange Laufwege an der Tagesordnung sind. Aktuell befinden sich die fünf OP-Säle im zweiten Stock des Südflügels über der Notaufnahme. Eine Intensivstation ist im Erdgeschoss untergebracht, eine im zweiten Obergeschoss. Die sogenannte Stroke Unit, auf der Schlaganfallpatienten versorgt werden, ist im dritten Stockwerk. Mit dem neuen Anbau, der auf dem südlichen Parkplatz zwischen Notaufnahme und Hildesheimer Straße entstehen soll, will das Krankenhaus die Wege zwischen den OP-Sälen und diesen Stationen nun verkürzen.

Melanie David, Projektleiterin aus dem Zentralbereich Krankenhausneubau (von links), Ronald Gudath, Geschäftsführender Direktor des Klinikum Agnes Karll Laatzen, und Barbara Schulte, KRH Geschäftsführerin Finanzen und Infrastruktur. stellen die Baupläne vor. Quelle: KRH Klinikum Region Hannover

„Wir haben bereits 2017 angefangen zu überlegen, ob wir im Gebäude sanieren oder einen Erweiterungsbau schaffen sollen“, berichtet Barbara Schulte, Geschäftsführerin Finanzen und Infrastruktur beim Krankenhausverbund Klinikum Region Hannover, zu dem das Agnes-Karll-Krankenhaus gehört. Mit dem Teilneubau sei die Entscheidung auch dafür gefallen, das Krankenhaus zukunftsfähig zu machen und die Intensivmedizin zu verstärken.

Moderne Intensiveinheit

So soll eine neue große Intensiveinheit im ersten Stock des Südflügels entstehen, die dann direkt an den neuen OP-Trakt grenzen wird. Dort sollen neben der Intensivstation auch die Stroke Unit sowie die so genannte Intermedia Care untergebracht werden: eine Überwachungsstation, auf der Intensivpatienten versorgt werden, bevor sie auf eine Normalstation kommen.

In Zusammenhang mit dem Klinikum Siloah sollen dort künftig auch sogenannte Weaning-Patienten versorgt werden können, die von künstlichen Beatmungshilfen entwöhnt werden. Die Verwaltung, die momentan noch in diesem Gebäudeteil ihre Büros hat, wird dann in die ehemalige Schwesternschule im nördlichen Gebäudeteil umziehen.

Auf diesem Parkplatz an der Hildesheimer Straße soll der neue OP-Trakt entstehen. Quelle: KRH Klinikum Region Hannover

Zudem ist geplant,während des laufenden Betriebs die Notaufnahme komplett zu sanieren. So würden Laufwege verkürzt und Flächendefizite ausgeglichen, sagt Schulte. Außerdem solle eine bessere Führung für wartende Patienten entstehen.

OP-Trakt für Roboterchirurgie

Im neuen OP-Trakt, der eine Bruttogeschossfläche von rund 910 Quadratmetern haben wird, entstehen insgesamt fünf OP-Säle. Darunter ist auch ein extra Bereich für das Endoprothetik-Zentrum, in dem dann unter anderem neue Schulter-, Knie- und Hüftgelenke implantiert werden. Außerdem soll es einen größeren OP-Saal für den Einsatz von Roboterchirurgie geben.

Der rot markierte Anbau soll auf dem Parkplatz an der Hildesheimer Straße auf der Süd-Ost-Seite des Krankenhauses entstehen. Quelle: KRH Klinikum Region Hannover

Der Start der Bauarbeiten ist für Sommer 2022 geplant. Im ersten Bauabschnitt steht der Neubau des OP-Trakts auf dem südlichen Parkplatz zwischen Notaufnahme und Hildesheimer Straße an. Dabei soll auch ein neuer Aufzug im Lichthof des Südflügels errichtet werden.

Zeitgleich beginnt auch der Umbau der Notaufnahme. Die Arbeiten sollen bis 2024 dauern. Anschließend wird die moderne Intensiveinheit im ehemaligen Verwaltungstrakt neben dem neuen OP-Gebäude eingerichtet. Dies dauert laut Melanie David, Projektleiterin aus dem Zentralbereich Krankenhausneubau, voraussichtlich bis September 2025. Im letzten Schritt soll dort dann von September 2025 bis September 2026 die neue Stroke Unit mit mehr Versorgungseinheiten als bislang eingerichtet werden.

Klinikum hat bereits 5 Millionen Euro investiert

Im Klinikum Agnes Karll sind seit 2018 bereits mehr als 5 Millionen Euro investiert worden. Von dem Geld wurden vier der acht Stationsbereichen saniert. Die Modernisierung des fünften Bereichs beginnt laut dem Geschäftsführenden Direktor des Krankenhauses, Ronald Gudath, am 3. Mai. Dazu wird die Station zunächst komplett entkernt. Anschließend stehen dann noch drei Stationen aus.

Von den übrigen Stationen soll laut Gudath eine als Komfortstation für Privatpatienten eingerichtet werden. Der Start dafür ist noch für dieses Jahr geplant. Außerdem hat die Klinikum die Aufzugsanlage im Gebäude teilweise erneuert und verschiedene medizinische Geräte angeschafft, unter anderem ein hochwertiges CT mit 64 Zeilen.

Von Stephanie Zerm