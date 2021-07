Gehrden/Bredenbeck

Die Nachricht hat Malte Losert kalt erwischt. Die Gehrdener Waldbühne muss mit ihrem Musik- und Kulturprogramm kurzfristig umziehen. Am Donnerstagmittag hat der Mitorganisator des Programms am Gehrdener Berg von der Region erfahren, dass vorerst keine Veranstaltungen mehr auf dem Platz der Polizeihundesportvereins stattfinden dürfen. Der Grund sind Lärmbeschwerden von Anwohnern. Ob es sich dabei um eine Einzelperson oder mehrere Anlieger handelt, wollte Losert nicht sagen.

Alle Genehmigungen eingeholt

„Wir sind überrascht“, gibt Losert zu. Eigentlich seien alle Pläne abgestimmt gewesen. Und im vergangenen Jahr habe es auch keine Proteste gegen die Lautstärke gegeben. Die Beschwerde hat aber eine weitere Konsequenz: Es ist offenbar ungeklärt, welche Nutzung auf dem Gelände überhaupt erlaubt ist. „Das muss die Region nun klären“, sagt Losert. Das sei etwas verwunderlich, weil alle Genehmigungen für die Veranstaltungsreihe vorgelegt wurden. „Und es hat keine Einwände gegeben“, so Losert, der nun abwarten muss. Es handele sich um eine ergebnisoffene Prüfung. Losert betont in diesem Zusammenhang, dass die Stadt Gehrden keine Schuld trifft.

Malte Losert (links) und Marcel Szot sind die Macher der Waldbühne am Köthnerberg. Nun müssen sie mit ihrem Programm umziehen. Quelle: Dirk Wirausky (Archiv)

Da eine Absage für die Veranstalter keine Option ist, sie aber auch kein Risiko eingehen wollen, haben sie sich kurzfristig einen anderen Ort gesucht – und gefunden. „Wir sind froh, dass wir einen Partner in der Region gewinnen konnten, der unserer Waldbühne vorerst neuen Unterschlupf bietet“, sagt Losert. Das Programm werde ab sofort und bis auf Weiteres auf dem Hof der Kornbrennerei Warnecke in Bredenbeck fortgeführt.

Das gilt bereits für das Konzert der Gruppe Me And The Heat mit ihrer „Caribbean Night“ am heutigen Freitag, 16. Juli, ab 18 Uhr. Am Sonnabend, 17. Juli, sind ab 19 Uhr die Rockhouse Brothers zu hören. Um das zu gewährleisten, muss ein logistischer Kraftakt vollzogen werden. Der Umzug muss innerhalb von nur 20 Stunden vonstatten gehen. „Aber wir haben viele Helfer und Unterstützer“, sagt Losert.

Unterstützung aus der Politik

Unterstützung kommt von vielen Seiten, auch aus der Politik. Die CDU bezeichnet die Waldbühne als einen „Riesengewinn für Kultur und sozialen Zusammenhalt“ in Gehrden. „Wir erwarten von den zuständigen Behörden, dass sie miteinander nach Lösungen suchen, um den Fortbestand der Waldbühne zu sichern“, sagen die Christdemokraten Thomas Spieker und Klaus Dörffer. Natürlich müsse der Immissionsschutz penibel eingehalten werden, „aber auf eine bereits erteilte Genehmigung der Stadt sollten sich die Organisatoren eigentlich verlassen können“.

Auch die FDP ist entsetzt über die Verlagerung der Waldbühne nach Bredenbeck. „Damit wird zum einen das Engagement der Waldbühnen-Gruppe missachtet, die uns nach Corona wieder Fröhlichkeit gebracht hat, und zum anderen ist der Berg ein nicht zu unterschätzender Standortvorteil für unseren Ort, den es zu pflegen gilt“, sagt Rudi Locher von den Liberalen. Die FDP fordert die Verwaltung auf, kurzfristig eine Lösung für das Dilemma zu finden.

In den sozialen Medien äußern Gehrdener scharfe Kritik daran, dass die Waldbühne vorerst umziehen muss. Quelle: Janna Silinger (Archiv)

Verwaltung weist Kritik zurück

Die Verwaltung wiederum wehrt sich gegen Kritik in den sozialen Medien. Sie sei nicht verantwortlich dafür, dass die Veranstaltungen verlegt werden müssen. Für Lärmbeschwerden über Veranstaltungen dieser Art sei nicht die Stadt Gehrden, sondern die Region Hannover die zuständige Fachbehörde, heißt es in einer Stellungnahme.

In den sozialen Medien ist die Entscheidung, dass die Waldbühne ihre Konzerte nicht mehr auf dem Gehrdener Berg veranstalten kann, mit großer Entrüstung und teilweise bösen Worten kommentiert worden. „Es ist traurig. Es ist schade. Die Waldbühne ist wohl das Tollste, was uns im vergangenen Jahr widerfahren ist“, heißt es dort. Weitere Kommentar: „Unfassbar.“ „Unglaublich.“ „Sehr schade.“ „Typisch Deutsch.“ „Total enttäuschend.“ „Was ist bloß los in Gehrden?“ „Mir fehlen die Worte.“ „Typisch für Gehrden.“ Oder: „Die Waldbühne gehört nach Gehrden.“ Aber auch: „Es wäre für alle produktiv, wenn sich die Beteiligten an einen Tisch setzen und eine Lösung suchen.“

Waldbühne will nach Gehrden zurückkehren

Losert bleibt optimistisch. „Auch wenn wir uns über die schnelle Lösung freuen, werden wir alles Erdenkliche tun, um wieder zurückzukehren“, sagt er. Die Waldbühne Gehrden gehöre schließlich auf den Gehrdener Berg. „Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft“, so der Waldbühnen-Macher.

Von Andreas Kannegiesser und Dirk Wirausky