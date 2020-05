Langenhagen

Ein Mann hat am Sonnabend um 20.50 Uhr eine Scheibe an der Stadtbahnhaltestelle Langenhagen-Zentrum mit der Faust beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Doch Zeugen hatten die Tat beobachtet und der Polizei eine genaue Beschreibung des Täters geliefert. So hatten die Beamten bei ihrer Fahndung schnell Erfolg: Am Langenforther Platz stellten sie einen 31-jährigen Gehrdener.

Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 500 Euro. Nach Aufnahme der Personalien durfte der Mann das Kommissariat wieder verlassen.

Von Julia Gödde-Polley