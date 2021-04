Langreder/Leveste

Die Einwohner von Langreder und dem Nachbarort Leveste sind empört über einen dreisten Umweltfrevel: Am helllichten Tag haben Unbekannte am Dienstag in der Feldmark zwischen den beiden Ortschaften eine große Ladung von Hausmüll, Sperrmüll und schrottreifen Fahrrädern entsorgt. Der Müll ist an den Rand eines Feldweges gekippt worden, der rund 200 Meter hinter dem Langreder Ortsausgang nach rechts von der Landesstraße 401 in Richtung Redderse abzweigt. Parallel zu dem Feldweg verläuft der Schleifbach, an dessen Böschung der größte Teil der Abfälle gelandet ist.

Der Zeitpunkt der Tat lässt sich recht gut auf die Zeit zwischen 9 und 12 Uhr eingrenzen, wie Anlieger Werner Fritz aus Langreder berichtet. Fritz hatte beim morgendlichen Spaziergang mit seinem Hund die spätere Ablagestelle gegen 9 Uhr passiert. „Da lag dort noch nichts“, sagt er. Drei Stunden später dann bemerkte Jagdpächter Hans-Heinrich Rappmund den gewaltigen Abfallhaufen.

25 Müllsäcke an der Böschung

Die Unbekannten haben nach Zählungen von Fritz und Rappmund etwa 25 prall gefüllte Säcke mit Hausmüll und Papier auf die Böschung geworfen. Darüber hinaus wurden fünf alte Fahrräder in unterschiedlichen Erhaltungszuständen entsorgt, außerdem ein großes hölzernes Möbelbauteil, das zu einem Schrank oder einer Kommode gehören könnte.

Fritz ist fassungslos über die Unverfrorenheit der Täter. Der Schauplatz der wilden Müllentsorgung befindet sich in Sichtweite der Häuser am Langreder Ortsrand. „Auch von der Straße aus kann man den Abladeplatz sehen“, sagt Fritz. „Das ist schon außergewöhnlich dreist.“ Jagdpächter Rappmund hat den Umweltfrevel beim städtischen Ordnungsamt und der Polizei angezeigt.

Ermittlungen ohne Ergebnis

Nach Mitteilung der Barsinghäuser Polizei kommen wilde Müllablagerungen häufiger vor. Nach derartigen Taten werde stets versucht, Hinweise auf die Verursacher im Müll zu entdecken, erläutert der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes im Barsinghäuser Polizeikommissariat, Christian Ebeling. Auch im aktuellen Fall hätten die Beamten im Restmüll nach Papieren mit Adressen oder Namen gesucht. „Leider vergeblich“, berichtet der Beamte. Auch die Überprüfung der Rahmennummern der Fahrräder habe leider keinen Erfolg gebracht.

Nach Ebelings Worten handelt es sich bei der illegalen Abfallentsorgung um eine Ordnungswidrigkeit. Die Höhe der Bußgelder setze die Region in Abhängigkeit von Art und Menge des Abfalls fest. Besonders teuer kann es werden, falls umweltgefährdende Stoffe mit im Spiel sind, etwa bei der Entsorgung von Autobatterien. „Das wird dann als Straftat verfolgt“, sagt Ebeling.

Die Entsorgung des illegalen Müllhaufens in der Feldmark ist nun Sache des Abfallentsorgers Aha. „Wir haben das Unternehmen verständigt“, berichtet der Polizeibeamte.

Dieses Fahrrad mit der gelben Gabel ist charakteristisch. Die Ermittler hoffen auf Hinweise, die zu den Umweltfrevlern führen könnten. Quelle: Werner Fritz

Von Andreas Kannegießer