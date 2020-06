Gehrden

Heinz Tode strahlt. „Endlich geht es wieder los“, sagt der Leiter der Leichtathletiksparte des SV Gehrden erfreut. Zum ersten Training für das Deutsche Sportabzeichen nach der Winterpause sind am Montag zehn Teilnehmer im Alter von fünf bis 70 Jahren gekommen. Alle seien froh gewesen, sich wieder sportlich zu betätigen. Auf dem Programm standen die Disziplinen Laufen (Ausdauer), Schleuderball (Koordination) sowie Medizinball im Kraftbereich.

160 Auszeichnungen im vergangenen Jahr

„Bei den schweißtreibenden Temperaturen war es gar nicht so einfach“, erzählt Tode. Aber alle Teilnehmer haben die Anforderungen erfüllt. Das Ablegen des Sportabzeichens ist beim Gehrdener Sportverein sehr beliebt. Im vergangenen Jahr seien mehr als 160 Urkunden und Medaillen verliehen worden, erzählt der Leiter der 30 Mitglieder großen Sparte. Begeistert sei er vor allem über die regelmäßige Teilnahme ganzer Familien. „Es ist toll, wenn Eltern den Spaß an ihre Kinder weitergeben. Oft animieren sogar Enkelkinder ihre Großeltern zur Teilnahme“, so Tode.

Anzeige

Nur begrenzte Teilnehmerzahl möglich

Trainiert wird während der Sommermonate jeweils montags in der Zeit von 17 bis 19 Uhr auf dem Sportplatz des SV Gehrden. Aufgrund der Corona-Vorgaben ist derzeit nur eine begrenzte Teilnehmerzahl möglich. Eine Anmeldung ist deshalb zwingend erforderlich. Interessierte können sich montags bis 14 Uhr telefonisch bei Heinz Tode unter der Telefonnummer (0 51 08) 92 56 56 anmelden.

Weitere HAZ+ Artikel

Von Heidi Rabenhorst