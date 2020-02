Lemmie

Kinderkirche, Chorprobe oder Spieleabend – in Lemmie ist immer etwas los. Damit niemand mehr einen Termin verpasst, hat der Gehrdener Ortsteil seit Kurzem seinen eigenen digitalen Dorfkalender. Den hatte sich eine große Mehrheit der Lemmier gewünscht, wie eine Bürgerbefragung ergab. Und so erstellte eine Gruppe von Freiwilligen die Internetseite, die schon auf viel Zuspruch stößt.

„Alle Leute, die den Kalender kennenlernen, sind begeistert – er ist ein voller Erfolg“, stellt Peter Urban zufrieden fest. Er bildet zusammen mit Detlef Block, der die Verwaltung übernimmt, und Administrator Stephen Martin das Kernteam für den Dorfkalender. 194 von 240 Befragten hatten sich in der Umfrage Lemmie 2020 im vergangenen Jahr für einen solchen Kalender ausgesprochen. Er war damit einer der wichtigsten Wünsche der Einwohner. Die jährlichen Kosten für die Webanwendung von rund 40 Euro übernimmt der Ortsrat.

Vereine tragen ihre Veranstaltungen ein

Seit kurzer Zeit kann der Kalender nun online unter www.datefix.de/kalender/5585/ eingesehen werden. „Man findet ihn aber auch mit einer Suchmaschine unter den Stichworten , Lemmie Kalender’“, sagt Urban. Geordnet nach Datum erscheint dort eine Liste mit den nächsten Veranstaltungen im Ort, mit einem Klick gibt es weitere Informationen zu den einzelnen Terminen. Außer mehreren Möglichkeiten, den Veranstalter zu kontaktieren, ist eine Karte mit der genauen Adresse zu sehen.

„Die Vereine und Initiativen in Lemmie haben einen Zugang und können ihre Veranstaltungen eigenständig eintragen“, erklärt Block. Ihnen wurde der neue Online-Kalender Mitte Januar bei einem Treffen vorgestellt. Die Rückmeldungen seien sehr positiv gewesen, sagt er. Mit einer Filterfunktion können die Nutzer die eingetragenen Termine nach Veranstalter sortieren, sodass beispielsweise nur die Termine des DRK angezeigt werden.

Der Kalender listet alle Veranstaltungen in Lemmie chronologisch geordnet auf. Auch nach einzelnen Termine oder Daten können Nutzer suchen. Quelle: Screenshot

Block und Urban freuen sich, dass die Vereine und Gruppen sich viel Mühe bei der Gestaltung der Einträge geben sowie Bilder und viele Details einfügen. „Auf ihren Webseiten verlinken sie den Kalender auch, so war das von uns angedacht“, sagt Block. Auf die neue Seite aufmerksam hat das Kalenderteam die Lemmier aber vor allem ganz klassisch analog gemacht: mit Flyern in den Briefkästen – allerdings mit QR-Code, der zur Seite führt. Seitdem merken die Organisatoren, dass das Angebot auch wirklich von den Bürgern genutzt wird.

Einfache Bedienung im Fokus

Denn solch ein digitaler Kalender bietet einige Vorteile. „Er kann mit PC, Tablet und Handy von überall aufgerufen werden“, sagt Urban. Es sei darauf geachtet worden, dass er möglichst selbsterklärend zu bedienen ist, damit auch nicht besonders technikaffine Menschen ihn nutzen. Praktische Funktionen wie Erinnerungen, Kalendereinträge oder auch die Online-Kartenreservierung erleichtern die Planung.

Nicht regelmäßig stattfindende Termine in Lemmie können per E-Mail an lemmiekalender@t-online.de geschickt werden. Block und Urban hoffen, dass die Vereine und Initiativen ihre Termine auch weiterhin so fleißig hochladen: „Der Kalender soll keine Eintagsfliege sein“, betont Urban.

Von Elena Everding