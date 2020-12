Gehrden

Es herrscht ein ziemliches Gewusel vor der Gehrdener Tafel. Mittendrin ist Elisabeth Bekiersch. Sie läuft umher, begrüßt die Kunden, erinnert immer mal jemanden an die Abstandsregel. „Das funktioniert aber im Grunde alles gut“, sagt die Leiterin der Einrichtung zufrieden. Dann stellt sie sich in die Mitte des Hofes am Kantplatz und verkündet eine bereits in der vergangenen Woche angekündigte Überraschung.

„Der Lions Club Hannover-Kurfürstin Sophie hat in diesem Jahr Tannenbäume gespendet“, sagt sie laut. Dazu gibt es Papiertüten, gefüllt mit Dekoartikeln. Eine Lichterkette, Kugeln, Lametta und ein Stern seien dabei. Jeder Haushalt könne sich ein Bäumchen mitnehmen. „Wer den nicht transportieren kann, bekommt ihn am späten Nachmittag geliefert“, sagt sie weiter.

Anzeige

Die Tafelkunden freuen sich über die Tannenbäume. Quelle: Rainer Dröse

Eine wirklich gelungene Aktion, meint Bekiersch. „Ich glaube, das kommt toll an.“ Viele Kunden freuen sich über die Möglichkeit, zu Hause nun die weihnachtliche Stimmung mit einem Baum ein wenig unterstreichen zu können. Und selbst diejenigen, die auf das Angebot nicht zurückgreifen, schätzen es. Wie zum Beispiel Gerlinde Grosse, die daheim schon einen Baum hat. „Trotzdem ist das sehr großzügig“, sagt sie.

Jeder Baum mit Deko kostete rund 60 Euro

Solche Rückmeldungen wiederum erfreuen die ebenfalls anwesenden Vertreter des Lions Clubs, darunter Frank Altmann und Roderick von Berlepsch. „Ich schätze, jeder Baum plus Deko hat so 60 Euro gekostet“, sagt Altmann. Als Gehrdener sei es seine Idee gewesen, die hiesige Tafel zu unterstützen. „Und Frau Bekiersch war direkt begeistert“, sagt er zufrieden.

Gaby Schenk ist eine der vielen freiwilligen Helferinnen. Quelle: Janna Silinger

In der aufgrund der Corona-Pandemie für die Menschen ohnehin etwas schwierigen Zeit sei eine derartige Unterstützung willkommen, sagt diese. „Normalerweise haben wir so 60 bis 65 Familien, momentan sind es nur 46 bis 50, die regelmäßig zur Tafel kommen, um Lebensmittel entgegenzunehmen.“ Dadurch zeige sich, dass die Menschen noch immer viel Angst hätten und verunsichert seien. „Dabei haben wir die Essensausgabe im März schon nach draußen verlagert“, erklärt Bekiersch. Mit der Überdachung seien auch die Wartenden geschützt, trotzdem gehe alles an der frischen Luft vonstatten.

„Jeder geht mit vollen Taschen nach Hause“

Diejenigen, die auch in der Krise weiterhin regelmäßig kommen, normalerweise jeden Donnerstag von 14 bis 17 Uhr, momentan aufgrund der Kälte und der Dunkelheit nur bis 16.30 Uhr, stehen teilweise schon ab 11 Uhr im Hof der Tafel. „Ich sage denen immer wieder, dass das nicht nötig ist“, erklärt Bekiersch. Doch die Leute hätten Sorge, nichts mehr abzubekommen. „Dabei geht hier niemals jemand leer aus. Jeder geht mit vollen Taschen nach Hause“, erklärt sie diese Sorge für unbegründet.

Die Leiterin Elisabeth Bekiersch und der Helfer und Kunde Kasim Khalaf freuen sich über die Aktion bei der Tafel. Quelle: Janna Silinger

Für gerechte Verteilung sorgen die insgesamt 30 ehrenamtlichen Helfer, von denen immer etwa sieben da sind. Dazu zählt auch Kasim Khalaf. „Er ist die gute Seele des Hauses“, sagt Bekiersch. Eigentlich ist Khalaf selbst Kunde, doch er habe sich nützlich machen wollen und helfe deswegen aus.

Lange mit dabei und per Du ist Bekiersch auch mit Raghda. Die junge Frau aus dem Irak hat fünf Kinder zu versorgen und ist auf die Unterstützung der Tafel angewiesen. Auch in Krisenzeiten war für sie klar, dass sie weiterhin darauf zurückkommen werde. „Die Leute hier sind sehr nett, ich habe noch nichts Negatives erlebt. Und gerade zur Weihnachtszeit gibt es auch immer etwas Schönes für die Kinder“, sagt sie. In diesem Jahr sogar einen Tannenbaum und Dekoration.

Lesen Sie auch

Von Janna Silinger