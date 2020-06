Wennigsen/Gehrden

Paul Levi Dagott rutscht ein wenig nervös auf seinem Stuhl hin und her. Die Hände unter der Tischplatte, vor ihm liegen Bilder, die er gezeichnet hat. „Paul steht nicht so gern im Mittelpunkt“, sagt seine Mutter Cindy Dagott. Dabei hätte ihr Sohn allen Grund, stolz zu sein. Denn der Zwölfjährige hat jetzt für eines seiner Bilder internationale Anerkennung bekommen.

Im Rahmen des Wettbewerbs „Kid’s paint Corona“, den das Internationale Kinderkunstmuseum aus Oslo gemeinsam mit Zeitungsredaktionen aus aller Welt ausgeschrieben hatte, wurde unter anderem seine Zeichnung aus zahlreichen weiteren ausgewählt und nun auf der Homepage des Museums präsentiert. Die Aufgabe war es, persönliche Erlebnisse oder Gefühle während der Corona-Pandemie in einem Bild festzuhalten. Das seines der Jury gefallen hat, „ist schon cool“, sagt der Schüler des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG) in Gehrden.

Paul Levi Dagott betreibt Youtube-Kanal

Paul hat schon in der Kindheit gern gezeichnet. Damals habe die Kindergärtnerin betont, dass er sehr schön male, erinnert sich seine Mutter. Aber richtig was dabei gedacht, habe sie sich nicht. Vor zwei Jahren hätte der MCG-Schüler angefangen, sie um Rat zu bitten, was gewisse Techniken angeht. „Ich wollte besser werden“, erzählt er. „Und da habe ich dann einen Schub bemerkt“, erinnert sich seine Mutter. Er sei immer besser geworden. Ein bisschen habe sie ihn zunächst noch unterstützen können, doch den Großteil seiner Kenntnisse habe sich Paul in Youtube-Tutorials angeeignet. Das sei ein richtiges Hobby. „So wie andere halt zocken“, sagt der Zwölfjährige.

Er habe inzwischen auch einen eigenen Channel namens Levi’s Art, auf dem er sich von oben dabei filmt, wie er zeichnet. Sein Gesicht dürfe nicht zu erkennen sein, das sei die Bedingung gewesen. Die Erklärungen zu den Videos liefert er sogar auf Englisch. „Wegen der Reichweite“, meint Paul. Am häufigsten male er Gesichter und Figuren, die zum Großteil aus den Mangas stammen, den japanischen Comics, die er gern liest.

„ Coronamonster “ soll Bedrohung darstellen

Ein Bild, über das sich Cindy Dagott besonders gefreut habe, steht auf der Fensterbank im Wohnzimmer. Es ist ein Selbstporträt von Paul. Allerdings sind die Augen leer, einfach weiß, ohne Iris, ohne Pupille. Dagott habe ihren Sohn noch ermutigen wollen, dieses Detail zu ändern. Er habe sich geweigert. „Ich male halt, was ich will“, sagt Paul grinsend. Das dürfe dann auch schon mal ein bisschen gruselig aussehen.

So sieht das „Coronamonster“ im Detail aus. Quelle: Paul Levi Dagott

In die Richtung geht auch das Bild, das Paul beim Wettbewerb eingereicht hat. Darauf zu sehen ist eine Art „ Coronamonster“, das mit blutverschmierten Zähnen und weit aufgerissenem Mund die Welt zu verschlingen droht. Paul wollte damit zeigen, dass er das Virus als Bedrohung empfindet. Daher auch der Name, den er dem Bild gegeben hat: Anxietatem, lateinisch für Angst. Die Idee sei ganz von allein gekommen, er könne das nicht erklären.

Nun bleibe abzuwarten, ob Paul mit seinem Bild auch in die nächste Runde kommt. Dann wird die Zeichnung sogar im Museum ausgestellt. „Und wir haben endlich mal einen Grund, nach Oslo zu fahren“, sagt Cindy Dagott lächelnd.

Von Janna Silinger