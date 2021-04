Gehrden

Es sind besondere und schwierige Zeiten an den Schulen. Für Lehrer, für Eltern und auch für die Schüler. Das Matthias-Claudius-Gymnasium (MCG) hat sich darauf nun vorbereitet und will sich um die künftigen Fünftklässler verstärkt kümmern.

Schulleitung und Kollegium haben sich in den vergangenen Wochen intensiv mit Möglichkeiten befasst, wie eventuelle Lernrückstände, die durch den ungewohnten und häufig eingeschränkten Unterricht in der Corona-Pandemie entstanden sind. „Wir sind uns der großen Schwierigkeiten und Herausforderungen des ausschließlich digitalen Lernens im Distanzlernen sowie etwaiger Lücken oder Rückstände aus dem aktuellen sowie dem vergangenen Schuljahr voll umfänglich bewusst und werden versuchen, diese behutsam aufzufangen und die Lücken zu schließen“, sagt Sebastian Harms, Koordinator der Jahrgänge fünf und sechs.

Erste konkrete Vorhaben wurden dazu bereits beschlossen. So wird es für den künftigen Jahrgang fünf einerseits eine zusätzliche, fest im Unterrichtsplan verankerte Stunde geben, die jeweils ein Halbjahr den Fächern Deutsch und Mathematik zur Verfügung steht. Diese Stunde dient ausschließlich der Wiederholung, um die Schülerinnen und Schüler möglichst dort abholen zu können, wo sie am Ende ihrer Grundschulzeit stehen. „Hinsichtlich dieser Rückstände sind wir natürlich auch im Austausch mit den Grundschulen“, sagt Harms. Auch das über den regulären Unterricht hinausgehende freiwillige Förderangebot für die Hauptfächer Deutsch, Mathematik und Englisch bleibt weiterhin bestehen, und wird für die Jahrgänge sechs und sieben erweitert.

Klassenfahrt oder Exkursionswoche

Darüber hinaus sei es der Schule auch wichtig, die Kinder pädagogisch sensibel abzuholen, so Harms. Außer den beiden Projekttagen direkt zu Beginn des Schuljahres, die ausschließlich dem Ankommen und Kennenlernen dienen, sei Anfang Oktober zur Festigung des Gemeinschaftsgefühls eine Klassenfahrt geplant. Sollte diese pandemiebedingt nicht stattfinden dürfen, sei eine Exkursionswoche zu Zielen und Aktivitäten in der Region als Ersatz angedacht. Weitere Projekttage zur Förderung der Klassengemeinschaft sowie auch zum Arbeiten mit digitalen Medien sind zurzeit in Planung.

sEltern können ihre Kinder am MCG vom 19. bis 21. Mai für den künftigen fünften Jahrgang anmelden. Dazu ist ein persönlicher Termin an einem der genannten Tage erforderlich, der sich über das Sekretariat unter der Telefonnummer (05108) 92870 vereinbaren lässt. Auf der Homepage der Schule www.mcg.gehrden.de können weitere Informationen und mitzubringende Unterlagen für die Anmeldung eingesehen werden. Auch die vielfältigen digitalen Beiträge des Tags der offenen Tür 2021 stehen dort weiterhin zur Verfügung. Von Schülern produzierte Imagefilme und digitale Schulführungen, Interviews mit der Schulleitung und dem Kollegium, Beiträge der Fachgruppen, Ausschnitte aus Musik- und Theaterveranstaltungen und vieles mehr sollen einen umfassenden Einblick in das vielfältige Schulleben und die Gemeinschaft am MCG bieten.

Von Dirk Wirausky