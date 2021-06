Gehrden

Offiziell gehen in Niedersachsen seit vergangenem Montag wieder alle Schülerinnen und Schüler zur Schule. Das Matthias-Claudius-Gymnasium (MCG) wollte allerdings erst am Montag, 7. Juni, auf das sogenannte Szenario A umstellen – und wurde nun zurückgepfiffen.

Eltern von Kindern, die das MCG besuchen, sind irritiert und zum Teil auch genervt. Ursprünglich hatten sie damit gerechnet und gehofft, dass alle Jungen und Mädchen wieder ab dem 31. Mai in die Schule gehen dürfen. Das Gehrdener Gymnasium hatte sich allerdings anders entschieden – aus organisatorischen Gründen sollte der Präsenzunterricht um eine Woche verschoben werden. Aufgrund der mit großem Aufwand verbundenen bevorstehenden mündlichen Abiturprüfungen in dieser Woche und um die Planungssicherheit für alle Beteiligten zu erhöhen, hatte die Schulleitung entschieden, bis einschließlich Freitag am Wechselunterricht festzuhalten; also: die einer Hälfte einer Klasse wird in Präsenz unterrichtet, die andere Hälfte im Homeschooling. Das sei in Abstimmung mit dem Schulelternrat geschehen, teilt die Schulleitung mit.

Unklare Rechtslage

Es habe in der vergangenen Woche keinerlei Rechtsgrundlage gegeben, sagt Schulleiter Christian Schmidt. Deshalb sei als Grundlage der Brief des Kultusministers herangezogen worden und der sei so interpretiert worden, dass den Schulen eine Übergangsfrist von einer Woche eingeräumt werde. „Das ist aber nicht ganz richtig“, gesteht Schmidt.

Das bestätigt auch Regina Benz, Vorsitzende des Schulelternrates. „Wir waren gemeinsam mit der Schulleitung der Auffassung, dass die Schule einen Spielraum hat, um die Allgemeinverfügung umzusetzen“, sagt Benz.

Das MCG muss sich nun vielmehr dem regionalen Landesamt für Schule und Bildung Hannover beugen. Die übergeordnete Behörde hat das MCG aufgefordert, den Wechsel in den Regelbetrieb so schnell wie möglich zu vollziehen. „Auf diesen Hinweis müssen wir reagieren“, sagt Schmidt. Daher wird bereits ab Donnerstag, 3. Juni, das Szenario A am MCG umgesetzt; davon ausgenommen sind die AGs, die erst in der nächsten Woche ab 7. Juni beginnen werden. Manche Eltern reagierten verwundert über die kurzfristige Änderung, als sie am Dienstagabend über die neue Entwicklung informiert wurden.

Schulleitung hat Verständnis

Schmidt hat Verständnis für den Unmut. „Wir hatten unser Vorgehen abgestimmt und hätten uns auch gewünscht, die Rückkehr in den Regelbetrieb entsprechend umzusetzen“, sagt er. Die Eltern seien aber sofort über die neue Ausgangslage informiert worden. Nun müsse eine Nachtschicht eingelegt werden, um die Voraussetzungen für die Ankunft aller Schüler am Donnerstag zu gewährleisten. „Wir werden aber vorbereitet sein“, kündigt Schmidt an.

Unabhängig vom Hin und Her freut sich Schmidt darauf, wieder alle Schülerinnen und Schüler an Bord zu haben. „Es gibt endlich wieder das Gefühl von normaler Schule“, sagt er.

Laut Homepage des MCG beginnt der Wechsel in das Szenario A für alle Schülerinnen und Schüler am Donnerstag zunächst mit einer Doppelstunde bei der Klassenleitung beziehungsweise bei der Tutorin oder beim Tutor, in der das neue schuleigene Hygienekonzept sowie die Pausenaufenthaltsbereiche besprochen werden. Die Maskenpflicht für Schüler in bestimmten Bereichen sowie die Testpflicht für Schüler und Personal bleiben bestehen. Es ist übrigens nach fast einem halben Jahr das erste Mal am MCG, dass die Schülerinnen und Schüler ihre ganze Klasse wiedersehen.

Von Dirk Wirausky