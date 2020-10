Gehrden

Weit mehr als 646 Tüten mit Reis, Nudeln, Suppen, Keksen, Brotaufstrich und anderen haltbaren Lebensmittel als Spende für Familien und Haushalte mit geringerem Einkommen: Das ist das Ergebnis einer Hilfsaktion des Rewe-Supermarktes in Gehrden. Kunden haben innerhalb der vergangenen zwei Wochen Waren im Wert von mehr als 3200 Euro gekauft und für die kostenlose Lebensmittelausgabe der Gehrdener Tafel zur Verfügung gestellt. Das gab bei der symbolischen Übergabe der gespendeten Tüten der Rewe-Inhaber Georg Szedlak bekannt. „Zurzeit sind es genau 646 verkaufte Tüten, aber die Aktion läuft noch bis zum Ende der Öffnungszeit um 22 Uhr“, sagte Szedlak am Freitagmittag.

Er zeigte sich zuversichtlich, noch bis zum Abend den Wert des Vorjahres zu knacken. „Vor einem Jahr wurden von den Kunden insgesamt 686 Lebensmitteltüten für die Tafel gekauft“, berichtete der Rewe-Inhaber. Angesichts des bevorstehenden Feiertags am Sonnabend seien das Ergebnis und die Spendenbereitschaft der Gehrdener besonders hoch einzuschätzen. In diesem Jahr dauerte die Aktion vom 19. bis zum 31. Oktober, aber wegen des Reformationstags ist es insgesamt ein Verkaufstag weniger“, sagte Szedlak.

Rewe-Supermarkt spendet auch regelmäßig Obst und Gemüse

Er hatte in den vergangenen gut 14 Tagen gemeinsam mit seinen Mitarbeitern und Marktleiter Andreas Weinberg täglich neue Tüten mit haltbaren Lebensmitteln gepackt und für je 5 Euro im Kassenbereich abgestellt. Der Preis sei zwar günstiger als die Gesamtsumme der darin verstauten Waren. „Da zahle ich etwas drauf, aber das ist mein Beitrag zur Spendenaktion“, sagte Szedlak. Der Supermarkt spende auch regelmäßig frisches Obst, Gemüse und Molkereiprodukte an die Gehrdener Lebensmittelausgabe.

Um die von den Kunden hundertfach gekauften Tüten zur Lebensmittelausgabe am Kantplatz zu bringen, waren die ehrenamtlichen Helfer der von der AWO Barsinghausen betriebenen Tafel zuletzt regelmäßig zum Rewe-Markt gekommen. „Jetzt bekommt jede bei uns angemeldete Familie erst einmal jeweils eine Tüte“, kündigte die Leiterin der Ausgabestelle, Elisabeth Bekiersch, an. Die übrigen Waren sollen dann sortiert und ebenfalls kostenlos verteilt werden.

Am Kantplatz in Gehrden können sich Menschen mit geringerem Einkommen an jedem Donnerstag von 14 bis 17 Uhr kostengünstig mit Lebensmitteln versorgen. Wegen der Corona-Regeln hat die Tafel die Ausgabe an die frische Luft vor den kleinen Laden verlegt. Zurzeit versorgt sie rund 200 Menschen aus etwa 45 angemeldeten Bedarfsgemeinschaften in Gehrden und Ronnenberg.

Von Ingo Rodriguez