Gehrden

Es war, wenn man so will, wieder ein St.-Martinsfest Light. Aufgrund der pandemischen Lage hatten sich die St.-Bonifatius-Gemeinde und die Margarethengemeinde entschlossen, auf den traditionellen St.-Martinsumzug, bei dem die Kinder mit ihren Eltern mit Laternen angeführt von einem Reiter und den Musikern der Feuerwehr von Kirche zu Kirche ziehen, zu verzichten. Stattdessen wurde auf dem Marktplatz ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert. Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr begleitete ihn mit den bekannten Laternenliedern.

In historischen Gewändern: Clemens Schäftlein (von links), Anastasia Jacob und Lennart Gillner führen das Martinsspiel auf. Quelle: Dirk Wirausky

„Es ist der Versuch, Begegnung möglich zu machen“, sagte Diakon Martin Wulf-Wagner. Gemeinsam mit Pastorin Karin Spichale, Gemeindereferentin Elisabeth Seelwische und Marion Kruse sowie sechs Jugendlichen hatten sie die Veranstaltung organisiert. „Wir sind froh, dass sie trotz der Corona-Pandemie stattfinden konnte“, sagt Wulf-Wagner.

Höhepunkt zum Abschluss: Die Martinshörnchen werden an die Kinder verteilt. Quelle: Dirk Wirausky

Und das Interesse war groß. Mehr als 150 Erwachsene und vor allem Kinder mit ihren bunten Laternen füllten den Marktplatz, sangen Lieder, verfolgten das Martinsspiel, das Anastasia Jacob, Clemens Schäftlein und Lennart Gillner aufführten, und warteten ungeduldig auf die Martinshörnchen, die am Ende verteilt wurden.

Dieses Mal wurde das süße Gebäck, das die Bäckerei Weiß gespendet hat, allerdings nicht vor Ort geteilt. Aus hygienischen Gründen sollten die Jungen und Mädchen das Hörnchen zu Hause teilen. Die Organisatoren waren am Ende zufrieden; alle 150 Hörnchen waren am Ende weg und Wulf-Wagner hofft, dass im nächsten Jahr wieder ein Martinsumzug durch die Innenstadt erlaubt werden könne. Botho und Josepha war das egal. „Es war trotzdem schön“, sagten die beiden.

Szene aus dem Martinsspiel: Frierend sitzt die Bettlerin, gespielt von Anastasia Jacob, auf einen Stein. Quelle: Dirk Wirausky

Der heilige Martin ist 316 oder 317 in Tours geboren. Auf ihn geht die Legende zurück, dass er in einer kalten Winternacht auf einen frierenden Bettler traf. Alle vorbeikommenden Menschen ignorierten den Mann und kümmerten sich nicht um seine Not. Doch Martin hatte Mitleid mit ihm und wollte ihm helfen. Er teilte seinen Mantel mit seinem Schwert in zwei Teile und schenkte dem armen Bettler die eine Hälfte. Am 11. November 397 wurde er zu Grabe getragen und der 11. November ist der Gedenktag des St. Martin.

Martinsleuchten in Everloh

Zu einem Martinsleuchten hat der Everloher Förderverein in dem Gehrdener Ortsteil aufgerufen. Und viele Menschen des Ortes haben den Abendspaziergang gepaart mit den diversen Arten der Illumination genossen. Einerseits seien viele wunderschöne Beleuchtungen aufgestellt worden, andererseits seien ganz viele kleine Gruppen beziehungsweise Familien gemeinsam unterwegs gewesen, sagte Mitorganisatorin Doris Jeschonnek. Für die Kinder standen vor einigen Häusern kleine Schüsseln mit Süßigkeiten, so dass zum Matten-Matten-Mähren-Singen nicht geklingelt werden musste.

In vielen Vorgärten in Everloh sind Kerzen, Feuerschalen und bunte Beleuchtungen aufgestellt worden Quelle: Privat

Von Dirk Wirausky