Gehrden

Das Prinzip von sogenannten Mitfahrbänken ist unkompliziert: Menschen nehmen dort Platz und hoffen auf eine Mitfahrgelegenheit in den Nachbarort. Autofahrer können Wartende dort einsteigen lassen und dann zu dem beschilderten Haltepunkt ins nächste Dorf bringen – freiwillig und kostenlos. Auch im Gehrdener Stadtgebiet gibt es jetzt Mitfahrbänke. Nach einer etwa einjährigen Planungsphase wurden zwei der Haltepunkte in Leveste eingerichtet sowie jeweils ein Stopp an der Nordstraße in der Gehrdener Kernstadt und in Lemmie an der Kreuzung von Südfeldstraße und Heimstraße.

„Wir sind sehr glücklich, dass es zwischen diesen Orten nun eine zusätzliche Verbindung gibt“, sagt Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf (SPD). Das Angebot richte sich aus Sicherheitsgründen nur an volljährige Personen. „Auf den Bänken können aber Kinder und Jugendliche auch einfach verweilen“, sagt der Bürgermeister.

Initiative der Region Hannover

Hintergrund des neuen Transportangebots ist eine Initiative der Region Hannover. „Um das neue Mobilitätskonzept zu etablieren und damit den öffentlichen Personennahverkehr zu ergänzen, gab es seitens der Region eine Anschubförderung“, berichtet Gehrdens städtische Fachbereichsleiterin Sandra Dreier. Insgesamt umfassen die neuen Nahverkehrsstrecken 24 Mitfahrstandorte im Umland Hannovers.

Für alle Haltepunkte habe die Region jeweils einheitliche Schilder und Bänke finanziert und aufgestellt. „Die Kommunen waren für die Herrichtung der Flächen zuständig und müssen die Standorte unterhalten“, sagt Dreier. Die Mitfahrbänke sollen auch zum Verzicht auf das eigene Auto anregen und so zum Klimaschutz beitragen. Fahrgäste lassen sich auf eigene Gefahr mitnehmen. „Sie sind aber durch die gesetzliche Haftpflichtversicherung der Autofahrer geschützt, sagt Dreier.

„Ich bin gespannt, ob das System gut angenommen wird“, sagt die Fachbereichsleiterin. Für die Fahrt zu einem festen Arzttermin etwa eigne sich das Angebot sicher nicht. Ihrer Einschätzung nach eigne es sich „eher für eine spontane Fahrt“ – wenn denn ein Autofahrer anhalte. Schlimmstenfalls seien es lediglich neue Sitzbänke in den Orten. „Nach neun Jahren gehen die Bänke in das Eigentum der Stadt über“, sagt Dreier.

Informationsbroschüre geplant

Um die Nutzung zu fördern, hat sich die Stadt auch dazu verpflichtet, die Mitfahrbänke zu bewerben und die Standorte bekannt zu machen. „Wir werden auch erfragen, wie es läuft“, sagt Dreier. Außerdem sei seitens des Ortsrates Leveste eine Art Informationsbroschüre geplant. Ortsbürgermeister Michael Passior hatte das Projekt federführend unterstützt. In Leveste steht eine Mitfahrbank an der Levester Straße nahe dem neuen Feuerwehrhaus. Von dort geht es in Fahrtrichtung Kernstadt zum Haltepunkt an der Nordstraße. Von der zweiten Levester Mitfahrbank an der Burgdorfer Straße vor dem alten Gerätehaus aus sollen Wartende nach Großgoltern mitgenommen werden können.

Für Lemmie erinnert Ortsbürgermeister Hilmar Rump noch einmal an die großen Bemühungen seines kürzlich unerwartet verstorbenen Stellvertreters Peter Nispel. „Er hat sich maßgeblich für eine Mitfahrbank in Lemmie eingesetzt“, sagt Rump. Die 83-jährige Dagmar Rose aus Lemmie möchte die neue Bank schon in Kürze ausprobieren. „Wenn ich mal zum Gehrdener Wochenmarkt will“, kündig die Seniorin an.

Von Ingo Rodriguez