Everloh

Der große Rausputz in Everloh ist auch in diesem Jahr erfolgreich gewesen – trotz Corona. 22 Bürgerinnen und Bürger hätten an der Aktion des Abfallentsorgers Aha teilgenommen, teilt Ortsbürgermeisterin Gisela Wicke mit. Insgesamt seien zwölf Säcke gesammelt worden, hinzu kamen diverse Einzelteile wie Radkappen oder ein Wasserrohr. Neu waren dieses Mal einige Mundschutze, wie in den Vorjahren aber auch wieder viel Plastik und Einweggeschirr am Wegesrand zu finden.

Anders als in den Vorjahren waren die Everloher nicht gemeinsam ausgerückt. Aufgrund der Corona-Bestimmungen durfte nur im Familienverband, allein oder in kleinen Gruppen nach der Regel „Ein Haushalt plus eine weitere Person“ gesammelt werden. Die vollen Säcke konnten die Teilnehmer am Container auf dem Spielplatz vor dem Dorfgemeinschaftshaus abstellen – dort wurden sie von Aha abgeholt. Der Imbiss zum Dank musste entfallen.

Die Ortsbürgermeisterin zeigt sich von der trotz allem guten Resonanz erfreut und macht auf die Wichtigkeit der Aktion aufmerksam. „Der Müll wird zum Teil in die Haferriede geweht, die letztendlich über die Weser alles ins Meer trägt. Dort gibt es große Müllstrudel, die teilweise so groß wie Deutschland sind und die Umwelt sehr belasten“, sagt Wicke – und appelliert an jeden, seinen Müll mit nach Hause zu nehmen und nicht in die Landschaft zu werfen.

Von Sarah Istrefaj