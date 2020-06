Agenda 2030: Grüne kritisieren Vermarktung von Bauland in Gehrden

Gehrden

Dass die Stadt Gehrden künftig bei ihren Entscheidungen die 17 Ziele der Agenda 2030 im Fokus hat, ist bereits entschieden. An dieser Haltung ändert sich auch nichts im Ausschuss für Bau- und Städteplanung. Eva Kiene-Stengel ( Bündnis 90/Die Grünen) machte dort aber deutlich, was die Agenda für den Bereich Bauen bedeutet.

Forderung: Flächenverkauf reduzieren

Aus ihrer Sicht habe Gehrden in den vergangenen Jahren Bauplätze auf Kosten der ökologischen Landwirtschaft vermarktet. „Ackerland ist in den vergangenen Jahren Bauland geworden und wurde versiegelt“, sagte sie. Sie appellierte daher, künftig den Flächenverkauf zu reduzieren und stattdessen die Nachverdichtung zu fördern. Aktuell gute Beispiel gebe es in Redderse-Ost und am Kapellenweg in Everloh. Auch das nun für das Lenther Baugebiet Im Wehrkampe beschlossene Energiekonzept sei ein richtiger Schritt.

„Wir müssen eine Balance der Systeme schaffen“, sagte Kiene-Stengel. Nachhaltiges Ziel müsse es sein, weniger Land und weniger Energie zu verbrauchen. „Zudem müssen wir den sozialen Wohnungsbau fördern“, fordert die Grüne. Gehrden brauche eine nachhaltige Städtebaupolitik.

Noch keine konkreten Projekte

Und auch wenn sich die anderen Fraktionen grundsätzlich mit den Zielsetzungen der Agenda 2030 anfreunden können: Für Henning Harter ( SPD) waren die Ausführungen von Kiene-Stengel nicht Bestandteil des Beschlusses. Es gehe vielmehr um einen Prüfantrag. „Die Verwaltung soll uns die Konsequenzen der Agenda 2030 darlegen“, sagte Harter. Dann erst könne die Politik über konkrete Projekte und einzelne Maßnahmen entscheiden.

Das sah auch Heinrich Meinecke ( CDU) so. „Wir können den Ausführungen zur künftige Bebauung nicht zustimmen“, machte er deutlich. Die Themenfelder im Rahmen der Agenda 2030 müssten erst bestimmt werden.

Gehrden will sich verpflichten, künftige Entscheidungen und Planungen an den Zielen der Agenda 2030 zu orientieren. Einer entsprechenden Absichtserklärung hat eine Mehrheit zugestimmt. Die Stadt lehnt die Agenda an den Nachhaltigkeitsbericht der Region Hannover an. Ziel ist es, mögliche Projekte gemeinsam mit den Bürgern umzusetzen. Auch externe Hilfe soll hinzugezogen werden. Die Agenda 2030 steht für eine nachhaltige Entwicklung in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht.

Von Dirk Wirausky