Blühende Gärten: Stadt Gehrden prämiert die schönsten Fotos

Eigentlich sollte es ja ganz anders laufen. Für November war eine öffentliche Preisverleihung vorgesehen. Dort sollten Fotos mit blühenden Blumenwiesen und Gärten gezeigt werden – als sichtbarer Abschluss der Aktion Gehrden wird bunt. Doch wie allerorts hat Corona auch diesem Event einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Die geplante Zeremonie muss ausfallen.

Die Stadt Gehrden hat in Kooperation mit dem Naturschutzbund ( Nabu) im Frühjahr den ersten Fotowettbewerb unter dem Motto Gehrden wird bunt ausgeschrieben. Ziel war es Wildbienen, Hummeln und anderen Insekten Nahrungs- und Lebensräume im Garten und auf dem Balkon zu schaffen. Dazu ließ die Stadt 10.000 Tütchen mit Blühsamen kostenlos verteilen. Diese Initiative war dringend notwendig: In manchen Gebieten wird ein Rückgang von etwa 75 Prozent der Insekten beobachtet, wie beispielsweise eine Untersuchung in einem Naturschutzgebiet bei Krefeld zeigt.

Mehr Teilnehmer als erwartet

Begleitet wurde dieses Projekt von einem Wettbewerb, genauer einem Fotowettbewerb. Die Bürger waren aufgerufen, ihre blühende Blütenpracht zu fotografieren und ihre Aufnahmen einzusenden. Und die Resonanz war gut. Die Organisatoren Justyna Schmidt und Holger Spohr von der Stadt Gehrden sowie Gisela Wicke vom Nabu zeigten sich sehr erfreut über die zahlreichen eingesandten Fotos. Mit so vielen Teilnehmern hatten sie nicht gerechnet.

Roten Lein, Kornblumen und gelben Ringelblumen hat Arnd Rötz festgehalten. Quelle: Stadt Gehrden

Die Jury aus Bärbel Wilmsmeyer ( Nabu), Justyna Schmidt (Stadt Gehrden), Heidi Rabenhorst ( Hannoversche Allgemeine Zeitung) und Erika Maaß (Kleingartenverein Gehrden) hatten die Qual der Wahl und mussten 73 Fotos begutachten. Die 20 schönsten Fotos wurden prämiert. Gestiftet wurden von der Stadt Gehrden 570 Euro für die Preise als Anerkennung.

Blühendes Blütenmeer auf Platz 1

Das schönste Foto stammt von Susanne Weise. Es zeigt ein üppig blühendes Blütenmeer in einem Vorgarten mit einem dazu passenden Gartenzaun aus kleinen Holzpfählen. Mit strahlendem Roten Lein, Kornblumen und gelben Ringelblumen hat Arnd Rötz schon ein künstlerisches Moment hineingebracht und damit den zweiten Platz belegt. Wie in einem großen Blumenstrauß angeordnet sind die Klatschmohn-, Kornblumen-, Malvenpflanzen und vieles mehr bei Birgit Zekoll auf ihrem Foto. Sie erhält den dritten Preis. Die drei Sieger erhalten jeweils 75 Euro.

Damit sich möglichst viele Gehrdener an den blütenreichen Fotos erfreuen können, war eine Ausstellung im Rathaus geplant. Sie musste jedoch ausfallen. Das Preisgeld haben alle Gewinner bekommen. Die Organisatoren können sich vorstellen, nächstes Jahr mit einem anderen Schwerpunkt wieder einen Blühwettbewerb anzubieten. Das solle zur Motivation und zum Austausch anregen, etwas für die Tiere im Garten zu tun, meinen die Organisatoren. Alle Gehrdener könnten auf ihrem Balkon und im Garten etwas für die Artenvielfalt leisten.

Von Dirk Wirausky