Fahrgäste im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) müssen sich in den nächsten Wochen auf verstärkte Kontrollen einstellen. Sowohl in Hannover als auch im Umland wollen die Verkehrsunternehmen die Einhaltung der Maskenpflicht überprüfen.

Die Region Hannover hat in ihrer jüngsten Allgemeinverfügung die Tragepflicht einer Mund-Nase-Bedeckung in Bussen und Bahnen sowie an Haltestellen und in Stationen klar geregelt: Demnach dürfen Personen, die keine Mund-Nasen-Bedeckung in Fahrzeugen, an Haltestellen und in Stationen des ÖPNV tragen, nicht in Bus oder Bahn einsteigen. Ausgenommen von der Tragepflicht sind Menschen, für die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung oder einer Vorerkrankung das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht zumutbar ist und die dies mit einem ärztlichen Attest oder einer vergleichbaren amtlichen Bescheinigung glaubhaft machen können sowie für Kinder unter sechs Jahren.

Zusätzliche Mitarbeiter werden eingesetzt

Verstöße stellen eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße von bis zu 150 Euro geahndet werden können. Die Einhaltung der Regeln wird von den Unternehmen, deren Sicherheitsdiensten sowie der Polizei überwacht und durchgesetzt. Regiobus kündigt an, konsequent gegen Maskenverweigerer vorzugehen. Die Verkehrsunternehmen setzen dafür insgesamt rund 110 Mitarbeiter im Prüf- und Sicherheitsdienst ein.

Auch das Polizeikommissariat Ronnenberg hat darauf hingewiesen, dass es aufgrund des deutlichen Anstiegs der mit Corona Infizierten in der Region Hannover die polizeilichen Kontrollen im Zusammenhang mit der Einhaltung der Corona-Vorschriften intensivieren wird. Verstöße würden konsequent geahndet, sagte ein Sprecher.

Daher bittet die Polizei alle Bürgerinnen und Bürger, die am Montag in Kraft getretene niedersächsische Corona-Verordnung einzuhalten, um gemeinsam eine Ausbreitung des Virus einzudämmen. „Denn nur durch unser gemeinsames und verantwortungsbewusstes Verhalten tragen wir dazu bei, unsere sowie die Gesundheit unserer Mitmenschen zu schützen“, sagte der Polizeisprecher.

Von Dirk Wirausky