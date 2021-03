Gehrden

Es bleibt dabei: Das Infektionsgeschehen in Gehrden schwankt nach wie vor. Am Dienstag hatte das Gesundheitsamt keine Neuinfektionen für das Stadtgebiet gemeldet, am Mittwoch sind dagegen drei neue Corona-Fälle aufgetreten. Damit sind aktuell 16 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit dem Ausbruch der Pandemie sind bislang 332 Gehrdener erkrankt.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder gestiegen. Am Dienstag lag sie bei 57,9, am Mittwoch beträgt sie 70,8. Zum Vergleich: Der Inzidenzwert in der Region Hannover wird aktuell mit 88,7 angegeben.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 31.877 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 28.839 Personen als genesen aufgeführt. 807 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Am Mittwoch sind 2231 Menschen infiziert.

Von Dirk Wirausky