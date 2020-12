Gehrden

Das Gesundheitsamt der Region Hannover vermeldet am Donnerstag für Gehrden fünf bestätigte neue Corona-Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Aktuell gelten 28 Personen als infiziert. Seit Beginn der Pandemie zählt das Gesundheitsamt 154 nachgewiesene Infektionen für das Gehrdener Stadtgebiet.

Keine Entwarnung gibt es mit Blick auf die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich mit dem Corona-Virus infizieren. Diese stieg sogar leicht von 141,6 am Dienstag auf 148,1. Am Mittwoch war kein Inzidenzwert von der Region gemeldet worden.

Anzeige

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 15.588 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 12.759 Personen als genesen aufgeführt. 270 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind 2559 Menschen in der Region infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 146,4.

Von Dirk Wirausky