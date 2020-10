Corona: Inzidenzwert in Gehrden bleibt unverändert

Gehrden

Nach Angaben der Region sind zurzeit zwölf Menschen in Gehrden mit dem Coronavirus infiziert, das ist ein Bürger mehr als am Donnerstag. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag unverändert geblieben; sie beträgt 45,3. Vor einer Woche lag der Wert bei 38,8.

Die Stadt weist noch einmal darauf hin, dass in der Innenstadt zwischen Steintor und Dammtor sowie auf den öffentlichen Parkplätzen an den Einkaufszentren und am Rathaus eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 6622 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 4960 Personen als genesen aufgeführt. 147 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben.

Stand Freitag sind 1515 Menschen in der Region infiziert, davon befinden sich 29 Personen im Krankenhaus. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover aktuell bei 82,9. Den höchsten Wert verzeichnet am Freitag, 30. Oktober, Ronnenberg mit 144,8.

Von Dirk Wirausky