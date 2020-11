Gehrden

Die Zahl der Corona-Infizierten ist am Donnerstag, 12. November, in Gehrden nicht weiter gestiegen. Die Region Hannover meldete, dass aktuell 20 Personen erkrankt sind – am Mittwoch, 11. November, waren es ebenfalls 20 Gehrdener. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich inzwischen 74 Menschen am Burgberg mit Covid-19 angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 90,5 am Mittwoch auf 84,1 am Donnerstag leicht gesunken.

Die Region hat seit dem Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 9291 Menschen registriert, die sich in der Landeshauptstadt und den Umlandkommunen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 160 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover am Donnerstag bei 132,6.

Von Dirk Wirausky