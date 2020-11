Gehrden

Die Zahl der Corona-Infizierten ist in Gehrden weiter gestiegen. Die Region Hannover meldete, dass aktuell 21 Personen erkrankt sind – Freitag, 6. November, waren es 15. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich inzwischen 73 Menschen am Burgberg mit Covid-19 angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 64,7 am Montag, 9. November, auf 90,5 am Dienstag gestiegen – und erreicht damit einen Höchstwert.

Die Region hat seit dem Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 8741 Menschen registriert, die sich in der Region Hannover mit dem Coronavirus angesteckt haben. 155 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover am Montag bei 116,9.

Von Dirk Wirausky