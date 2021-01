Gehrden

Die Zahl der Corona-Fälle steigt in Gehrden weiterhin an. Nach Angaben des Gesundheitsamtes sind am Montag 30 Personen mit dem Coronavirus infiziert; am vergangenen Freitag waren 24 Menschen gemeldet worden. Seit Ausbruch der Pandemie sind damit 201 Personen aus dem Stadtgebiet positiv auf Covid-19 getestet worden. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich deutlich erhöht: von 128,7 am Freitag auf 160,9 am Montag.

Der Hauptgrund: Die Zahl der Infizierten im Senioren- und Pflegezentrum Haus Gehrden ist weiter gestiegen. „Leider hat sich die Anzahl der an Covid-19 erkrankten Bewohnerinnen und Bewohner in unserer Einrichtung inzwischen von vier auf 15 erhöht“, teilt Einrichtungsleiter Jens Paul mit. Er ist dennoch zuversichtlich: „Dass die Zahl gestiegen ist, ist natürlich gar nicht gut, aber aktuell sind auch die neu infizierten Bewohnern größtenteils beschwerdefrei, beziehungsweise zeigen nur leichte Symptome“, sagt er. Er hoffe, dass alle die Infektion gut überstehen und wieder komplett genesen. Festgestellt wurden die Infektionen durch die regelmäßig im Haus durchgeführten Schnelltests. Alle Bewohner sind vorsorglich in ihren Wohnstationen und auf Zimmern isoliert. Die infizierten Bewohner befinden sich bereits nach deren positivem Test in Quarantäne.

Ein großes Dankeschön richtet Paul an die Freiwillige Feuerwehr Gehrden. „Die Kameraden haben uns ein Zelt auf dem Hof aufgebaut, das wir demnächst sicherlich gut gebrauchen können“, sagt Paul. Angedacht ist, das Zelt als Logistikzelt zu nutzen; unter anderem für das Impfen der Bewohner sowie Mitarbeiter, für das es aber noch keinen Termin gibt.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 21.725 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind 18.227 Personen als genesen aufgeführt. 387 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Am Montag sind 3111 Menschen in der Region infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 163,0. Wichtig zu wissen: Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Dafür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.

Von Dirk Wirausky