Gehrden

Die positive Entwicklung in Gehrden setzt sich fort: Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Gehrdener ist am Mittwoch, 2. Dezember, weiter gesunken. Das Gesundheitsamt der Region Hannover meldet für Gehrden 25 Fälle, am Tag zuvor waren es 32. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt am Mittwoch 19,4, am Dienstag lag sie noch bei 25,9; vor einer Woche wurde der Wert sogar noch mit 148,7 angegeben.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 12.582 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind 10.340 Personen als genesen aufgeführt. 214 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region gestorben. Gegenwärtig sind 2108 Menschen in der Region infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 82,8.

Von Dirk Wirausky