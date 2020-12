Gehrden

Innerhalb einer Woche hat sich die Zahl der Corona-Infizierten halbiert. Nach Angaben des Gesundheitsamtes der Region Hannover sind am Donnerstag, 3. Dezember, 22 Personen im Gehrdener Stadtgebiet positiv auf Covid-19 getestet worden. Vor einer Woche waren es noch 44. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 120 Gehrdener infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Donnerstag bei 25,9 und ist damit im Vergleich zum Mittwoch unverändert geblieben. Vor einer Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 129,3.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 12.759 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind 10.500 Personen als genesen aufgeführt. 217 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region gestorben. Aktuell sind 2133 Menschen in der Region infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 78,1.

Von Dirk Wirausky