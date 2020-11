Im Stadtgebiet von Gehrden sind aktuell 15 Bürger erkrankt. Am Freitag wurde keine Neuinfektion gemeldet.

Corona: Zahl der Infizierten in Gehrden geht zurück

Gehrden - Corona: Zahl der Infizierten in Gehrden geht zurück

Gehrden - Corona: Zahl der Infizierten in Gehrden geht zurück