Gehrden

Die Zahl der Gehrdener Bürger, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist auch am Dienstag, 27. Oktober, gestiegen. Laut Region Hannover sind derzeit elf Menschen infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg damit auf 45,3. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 19,4. Zuletzt hatte Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf an die Bürger appelliert, sich an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten und zudem Masken zu tragen. Auf dem Wochenmarkt am Donnerstag und Bauernmarkt am Sonnabend sind eine Nasen-Mund-Schutz Pflicht.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 6104 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 4763 Personen als genesen aufgeführt. 143 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 83 Jahren. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 1198 Menschen in der Region infiziert, davon befinden sich 28 Personen im Krankenhaus. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 66,5. Aktuell am stärksten betroffen ist die Nachbarstadt Ronnenberg. Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 152,8; 49 Menschen sind erkrankt.

Von Dirk Wirausky