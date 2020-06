Gehrden

Eine Verlängerung der Buslinie 500 zum S-Bahnhof Weetzen fordern CDU und Bündnis 90/Die Grünen. Nun machen sie Druck mit einem Eilantrag für die Ratssitzung am Mittwoch, 24. Juni. Darin fordern sie eine sofortige und regelmäßige Anbindung an die S-Bahn. Dabei verweisen sie auf einen Ratsbeschluss vom Juni vergangenen Jahres.

Die Forderung nach einem nachhaltigen und besseren Mobilitätsangebot zwischen der Gehrdener Kernstadt und dem S-Bahnhof Weetzen dürfe nicht ignoriert werden – besonders vor dem Hintergrund der geplanten Erweiterung des Klinikums Robert Koch und der Ansiedlung des Regiobus-Betriebshofes in der östlichen Kernstadt Gehrdens, heißt es in dem Schreiben. Eine schnellere S-Bahn-Anbindung Gehrdens zum Hauptbahnhof in Hannover sei für Pendler, Arbeitnehmer und Studenten, aber auch zum Einkaufen in Hannover dringend notwendig.

Nachhaltiges Angebot schaffen

Es gehe bei diesem Wunsch auch um ein nachhaltiges Angebot des umweltfreundlichen Umstiegs vom Auto auf die Bahn für alle Bürger aus der südlichen Region Hannover. Die von der Regionsverwaltung ausgerechneten Mehrkosten erschienen bislang nicht plausibel, so die Kritik aus der Politik. Außerdem, heißt es in der Forderung, solle im Nahverkehrsplan der Region festgelegt werden, wie die Umsteigesituation zwischen Bus- und S-Bahn-Haltestellen verbessert werden kann.

In diesem Zusammenhang kritisiert der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Spieker die Haltung der SPD-Regionsfraktion. Sie folgt den Argumenten der Region, die eine Anbindung der Buslinie 500 an den S-Bahnhof für nicht notwendig und auch nicht wirtschaftlich erachtet.

SPD schlägt Radschnellweg vor

Darüber hinaus schlägt die SPD vor, einen Radschnellweg von Gehrden nach Weetzen auszubauen. Das könne das Siedlungsgebiet Beethovenring aufwerten und eine bessere Anbindung Weetzens bedeuten. Für Spieker kann ein solcher Radweg zwar mittelfristig ein sinnvolle Ergänzung sein, er sei aber keinesfalls ein Ersatz für eine bessere und regelmäßigere Busverbindungen zwischen S-Bahnhof Weetzen und der Gehrdener Kernstadt.

Seit Wochen sorgt das Thema für Diskussionsstoff in Gehrden. Auch die Bürgerinitiative Wir in Gehrden und jüngst auch das Jugendparlament haben sich für eine bessere Anbindung vom S-Bahnhof zur Gehrdener Innenstadt eingesetzt. Die Region lehnt dies bislang ab. Sie verweist auf die Sprinter der Buslinie 500, die alle zehn Minuten von Gehrden zum Hauptbahnhof Hannover fahren. Während die Region mit Blick auf die Fahrgastzahlen von einem Erfolgsmodell spricht, kritisieren Parteien und Bürger die aus ihrer Sicht lange Fahrzeit von etwa 45 Minuten.

