Gabriele Thrien ist mehr als zufrieden. „Die Resonanz ist äußerst positiv“, sagt sie. Rund 100 Gehrdener sind ihrem Aufruf gefolgt und haben vor Beginn der Ratssitzung am Mittwoch gegen die sogenannte Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) protestiert – und das sogar im strömenden Regen.

Thrien wohnt an der Hindenburgallee in Gehrden. Eine Straße, die im vergangenen Jahr umgebaut worden ist. Die Konsequenz: Die Anwohner müssen sich an den Kosten beteiligen. Sehr zum Ärger von Thrien. „Die Straßen in der Stadt gehören allen“, sagt sie. Es sei deshalb „unsozial und ungerecht“, wenn nur die Anlieger an den Sanierungskosten beteiligt würden. Sie plädiere dafür, dass die Kosten von der Grundsteuer bezahlt werden. „Oder es wird eine Umlage für alle Bürger eingerichtet“, schlägt sie vor.

Anlieger müssen an ihre Ersparnisse

Stattdessen sei es so, dass sie nun ihr Erspartes regelrecht auf die Straße schmeißen müsse. Dass die Abschaffung der Strabs möglich sei, würden Wennigsen und Barsinghausen zeigen. Deshalb wolle sie mit der Demonstration dazu beitragen, dass die existenzgefährdende soziale Ungerechtigkeit beendet werde. „Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht“, zeigt sie sich kämpferisch.

Mit Plakaten demonstrierten zahlreiche Gehrdener gegen die umstrittene Kostenbeteiligung bei Straßensanierungen. Quelle: Dirk Wirausky

Betroffen ist auch Iris Nasemann. Auch sie fordert eine gerechtere Methode als die Strabs. „Wir müssen zahlen – und zwar nicht wenig“, sagt sie. Jessica Lange muss ebenfalls zahlen; einen fünfstelligen Betrag. Möglicherweise muss sie einen Kredit aufnehmen. Auch wenn sie vermutlich nicht darum herumkommt, ein Teil der Kosten für die Erneuerung ihrer Straße übernehmen zu müssen: „Wenn dieser Protest hier anderen Bürgern nutzt, ist es okay.“ Die Strabs sei aus ihrer Sicht nicht rechtens.

Anwohner zahlen für Schäden, die andere verursacht haben

Christian Müller-Schloer wohnt in der Matthias-Claudius-Straße. Auch diese soll in absehbarer Zeit saniert werden. „Es sind viel mehr Straßen betroffen, als allgemein bekannt ist“, sagt er. Und dann würden die Anwohner unter anderem für Schäden zahlen, die die Baustellenfahrzeuge während der achtjährigen Modernisierung des Matthias-Claudius-Gymnasiums angerichtet haben.

„Ich bin mehr als zufrieden“: Gabriele Thrien hat zur Demonstration gegen die Strabs aufgerufen. Quelle: Dirk Wirausky

Ein Ziel hat Thrien an diesem Tag bereits erreicht: Bürgermeister Cord Mittendorf ( SPD) und der Erste Stadtrat André Erpenbach stehen den Protestlern Rede und Antwort. Sie haben keinen leichten Stand. Immer wieder werden sie durch Zwischenrufe unterbrochen. Mittendorf verspricht, dass sich die Politik intensiv mit dem Thema befassen werde. „Letztlich ist es eine politische Entscheidung, ob die Strabs bleibt oder nicht“, sagt er. Und Erpenbach betont, dass die Verwaltung aktuell an einem Entwurf arbeite, der es den Anliegern künftig einfacher mache, die Kosten abzubezahlen.

Cord Mittendorf (links) und André Erpenbach diskutieren mit den Demonstranten. Quelle: Dirk Wirausky

Stadt hat rechtliche Bedenken

Eine Abschaffung der Strabs wiederum hält Erpenbach allerdings für problematisch und rechtlich unmöglich. Er glaubt nicht, dass die Region als Kommunalaufsicht angesichts der defizitären Haushaltslage der Stadt zustimmen würde. Das habe kürzlich erst Laatzen erleben müssen. „Wir brauchen eine rechtssichere Lösung“, sagt er.

Derweil wird sich in den nächsten Monaten ein Arbeitskreis mit dem Thema befassen. Bislang hat er einmal getagt – im Februar. Außerdem ist inzwischen ein Straßenkataster angelegt worden. Darin sind die Straßen in verschiedene Schadensklassen eingestuft worden. Höchste Priorität hat die Kategorie fünf. Die Sanierung der dort aufgeführten Straßen in der Kernstadt und in den Ortsteilen wird mit mehr als 6 Millionen Euro beziffert.

Im Gespräch: Rolf Meyer (SPD) spricht mit Teilnehmern der Demonstration vor der Festhalle. Quelle: Dirk Wirausky

Heinz Strassmann (Grüne) mahnt zur Eile. „Es ist wichtig, dass wir diese Diskussion mit den Bürgern führen und eine Entscheidung treffen“, fordert er.

In Gehrden wird seit Jahrzehnten die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) angewandt. Anlieger müssen demnach für die Erneuerung der Fahrbahn vor ihrer Haustür zahlen. Aktuell bedeutet das, dass sie bei einer sogenannten Durchgangsstraße mit 50 Prozent beteiligt werden, bei einer Anliegerstraße gar mit 75 Prozent der Kosten.

Von Dirk Wirausky