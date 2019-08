Everloh

Ortsbürgermeisterin Gisela Wicke blickte zufrieden in die Runde. Ihr Erwartungen seien übertroffen worden, sagte sie. 20 Einwohner waren zu einem Arbeitseinsatz im Dorfgemeinschaftshaus gekommen. Und sie halfen kräftig mit: Schon nach der Hälfte der geplanten Zeit waren die Arbeiten beendet. Unter fachlicher Anleitung entfernten sie unter anderem den Fußboden im Gemeinschaftsraum. Auch die elektrischen Leitungen wurden gekappt. Nötige Vorarbeiten waren in den vergangenen Tagen schon von einigen Everloherinnen erledigt worden. „Die Schränke mussten ausgeräumt, Geschirr und andere Dinge in Kisten und Kartons gepackt werden“, sagte Wicke. Zwischengelagert werden die Sachen bei Cornelia Husemann und auf dem Erichshof bei Familie Seeßelberg-Buresch. Die elektrischen Geräte wie Herd und Geschirrspüler aus der ebenfalls entkernten Küche werden für stadteigene Wohnungen in Gehrden benötigt.

Gemeinsam geht alles schneller (von links): Lutz Schwarz, Gisela Wicke, Annette Wick-Proske und Sebastian Böhm packen kräftig mit an. Quelle: Heidi Rabenhorst

Sanierung kostet 200000 Euro

Dass das denkmalgeschützte Gebäude an der Harenberger Straße saniert werden muss, ist schon seit Jahren bekannt. Zwar ist die mehr als 150 Jahre alte Schule immer wieder modernisiert worden, doch nun wird unter anderem das Dach erneuert. Schon unter dem ehemaligen Stadtdirektor Hans Bildhauer waren 1999 dafür 140.000 DM in den Haushalt eingestellt worden, mittlerweile investiert die Stadt 200.000 Euro für die Modernisierung des städtischen Gebäudes. Der Architekt Cordt Bartels hatte Mitte Mai von der Stadt Gehrden den Auftrag für die Sanierung des Gebäudes erhalten. Mit dem Everloher, der seit 2016 auch dem Ortsrat angehört, hat das Gremium einen Mann vom Fach an der Hand.

Auch der Fußboden im Dorfgemeinschaftshaus muss raus. Quelle: Heidi Rabenhorst

Zu den Umbaumaßnahmen zählen außer der Erneuerung des Dachs, eine Trockenlegung des Sockels und des Mauerwerks sowie der Einbau barrierefrei zu erreichender Sanitäranlagen. Während der Baumaßnahmen finden die Ortsratssitzungen im benachbarten Feuerwehrgerätehaus statt. Die Gymnastiksparte kann im Sportheim der SG Everloh-Ditterke turnen, und die Teilnehmer des Klönfrühstücks können für ihre monatlichen Treffen ins Lenther Gemeindehaus ausweichen. Im Januar nächsten Jahres soll beim Neujahrsempfang die Wiedereröffnung gefeiert werden. „Es kommt darauf an, ob die Firmen zeitgerecht ihre Arbeit erledigen“, sagt Wicke. Sie sei jedoch zuversichtlich. Die Arbeiten am Dach haben bereits begonnen, Anfang der Woche geht es mit den Maurer,- Elektro- und Heizungsbauarbeiten los.

Arbeitseinsatz ist Ehrensache

Für die Helfer ist es Ehrensache, beim Arbeitseinsatz dabei zu sein ein. „Das gehört sich einfach so. Damit stärken wir das Gemeinschaftsgefühl“, sagte Christine Bruns. Auch Neubürger Sebastian Böhm packte kräftig mit an. „Es ist auch eine tolle Gelegenheit, unsere Mitbürger besser kennenzulernen“, sagte der Everloher. Bei Heiko Reverey ruft der Arbeitseinsatz Erinnerungen an seine Grundschulzeit hervor. „Hier war die Tafel angebracht, und an der linken Seite saßen die Erstklässler“, erzählte der stellvertretende Ortsbürgermeister.

Heiko Reverey (links) und Rüdiger Puschmann bei der Arbeit. Quelle: Heidi Rabenhorst

Nach gut vier Stunden war der Arbeitseinsatz beendet. Glücklich und zufrieden ließen sich die fleißigen Helfer nach getaner Arbeit die vom Everloher Ortsrat spendierten heißen Würstchen und mit Kartoffelsalat schmecken.

Von Heidi Rabenhorst